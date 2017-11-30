За уборкой снега в Хабаровске следят видеокамеры

Posted 30 ноября 2017, 07:41
Published 30 ноября 2017, 07:41
Modified 17 августа 2022, 09:13
Updated 17 августа 2022, 09:13
За работой снегоуборочной техники в дальневосточной столице можно следить онлайн. Научно-производственный центр организации дорожного движения установил на перекрёстках видеокамеры. Они передают изображение с высокой степенью разрешения: можно разглядеть номер автомобиля и даже лица водителей.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, проследить за уборкой дорог можно на сайте Научно-производственного центра организации дорожного движения во вкладке «Работа снегоуборочной техники».
Главное предназначение камер на дорогах — удалённый контроль безопасности дорожного движения. За соблюдением водителями и пешеходами правил дорожного движения 245 камер. Их установили на 49 наиболее проблемных перекрёстках. В следующем году видеонаблюдения на дорогах станет больше — в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе они появятся на 20 перекрёстках на улицах Краснореченской, Суворова, Павла Морозова, проспекте 60-летия Октября.
«Параллельно с модернизацией сайта мы будем вести работу над специальным мобильным приложением, загрузив которое в свой смартфон, любой водитель сможет не только получить сведения о том, на каких участках городских трасс в настоящий момент есть пробки, затруднение движения из-за аварий или иные помехи свободному проезду автотранспорта, но и сразу получить для себя карту оптимального маршрута, позволяющего объехать препятствие и прибыть в пункт назначения вовремя. Думается, такой “маршрутизатор” позволит сделать автомобильные поездки по Хабаровску более комфортными», — рассказал начальник отдела автоматизированной системы управления дорожных движением Максим Клименков.