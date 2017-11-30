За уборкой снега в Хабаровске следят видеокамеры

«Параллельно с модернизацией сайта мы будем вести работу над специальным мобильным приложением, загрузив которое в свой смартфон, любой водитель сможет не только получить сведения о том, на каких участках городских трасс в настоящий момент есть пробки, затруднение движения из-за аварий или иные помехи свободному проезду автотранспорта, но и сразу получить для себя карту оптимального маршрута, позволяющего объехать препятствие и прибыть в пункт назначения вовремя. Думается, такой “маршрутизатор” позволит сделать автомобильные поездки по Хабаровску более комфортными», — рассказал начальник отдела автоматизированной системы управления дорожных движением Максим Клименков.