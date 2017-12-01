Почти 300 жителей Артёма получили ключи от новых квартир

Компания-подрядчик «Турмалин ДВ» постаралась выполнить все условия договора не только по срокам, но и по отделке. В квартирах специалисты сразу установили сантехнику и пластиковые окна, подключили отопление, водоснабжение и провели электричество. В подъездах установили приборы учёта, почтовые ящики и, что немаловажно, откидные пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья.