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Posted 1 декабря 2017, 03:07

Published 1 декабря 2017, 03:07

Modified 1 сентября 2022, 02:55

Updated 1 сентября 2022, 02:55

Почти 300 жителей Артёма получили ключи от новых квартир

1 декабря 2017, 03:07
Дома построены по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

Глава Артёмовского городского округа Александр Авдеев поздравил новосёлов. Торжественное введение в эксплуатацию сразу двух 4-этажных домов в микрорайоне шахты «Амурская» - по улицам Шишкина, 15 и Лесная, 5 стало праздником почти для 300 горожан. Улучшить свои жилищные условия они смогли благодаря реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

По информации пресс-службы мэрии, 114 жилых помещений общей площадью порядка 5,5 тысяч квадратных метров подрядчик передаст в муниципальную собственность, и после оформления всей необходимой документации 284 артёмовца обретут собственное новое жилье.

Общая стоимость контракта на участие в долевом строительстве по двум новым домам составила почти 223 миллиона рублей, в том числе 39,7 миллиона – из местного бюджета на обязательное софинансирование и 23,5 миллиона рублей – на оплату дополнительной площади. 137,6 миллиона выделил Фонд содействия развитию жилищного строительства, а бюджет Приморского края – 22,5 миллиона рублей.

Вручая ключи новосёлам, Александр Авдеев отметил: «У вас теперь есть собственное благоустроенное жильё. Многие из вас переедут уже в этом году и встретят новогодние праздники одновременно с новосельем в комфортных условиях».

Также участников программы переселения поздравили депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков и председатель думы Артёмовского городского округа Анатолий Бадель.

Компания-подрядчик «Турмалин ДВ» постаралась выполнить все условия договора не только по срокам, но и по отделке. В квартирах специалисты сразу установили сантехнику и пластиковые окна, подключили отопление, водоснабжение и провели электричество. В подъездах установили приборы учёта, почтовые ящики и, что немаловажно, откидные пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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