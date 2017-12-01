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Posted 1 декабря 2017, 03:06

Published 1 декабря 2017, 03:06

Modified 1 сентября 2022, 05:47

Updated 1 сентября 2022, 05:47

В Хабаровске стартовал конкурс для юных спортсменов на стипендию мэра

1 декабря 2017, 03:06
Сюжет
Спорт27
Претендовать на неё могут молодые люди в возрасте до 18 лет

В дальневосточной столице с сегодняшнего дня, 1 декабря, начали принимать заявки от претендентов на стипендию мэра. Её могут получить юные спортсмены, представляющие Хабаровск на различных соревнованиях.

Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту администрации краевого центра, приём документов от кандидатов на ежегодный конкурс продлится до 15 декабря. Пакет документов можно подать от физкультурно-спортивных организаций, а также от учреждений дополнительного образования, которые ведут работу в области физкультуры и спорта.

По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, стипендии присуждают спортсменам в возрасте до 18 лет, которые показали высокие результаты за год на чемпионатах, первенствах, кубках мира, Европы и России, матчевых встречах в составе сборной команды России и финале спартакиад. Размер денежного поощрения составляет две тысячи рублей, её будут начислять в течение всего 2018 года каждый месяц, начиная с января.

По итогам конкурса стипендию получат 20 человек. Комиссии предстоит определить 15 спортсменов олимпийских видов спорта, троих — не олимпийских видов спорта и двоих из числа инвалидов. Итоги конкурса подведут в январе.

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