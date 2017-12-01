В Хабаровске стартовал конкурс для юных спортсменов на стипендию мэра

По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, стипендии присуждают спортсменам в возрасте до 18 лет, которые показали высокие результаты за год на чемпионатах, первенствах, кубках мира, Европы и России, матчевых встречах в составе сборной команды России и финале спартакиад. Размер денежного поощрения составляет две тысячи рублей, её будут начислять в течение всего 2018 года каждый месяц, начиная с января.