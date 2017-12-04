Актёр из сериала «Интерны» проведёт в колонии восемь лет

Posted 4 декабря 2017, 14:26
Published 4 декабря 2017, 14:26
Modified 1 сентября 2022, 07:40
Updated 1 сентября 2022, 07:40
В колонии он проведет 8 лет, пишет utro.ru. Вину молодой человек частично признал: во время судебного заседания он заявил, что запрещенные препараты не принимал, а только доставлял их. На этот шаг он якобы пошел из-за финансовых проблем.
Бушин пояснил, что когда его остановил наряд полиции, то в кармане джинсов обнаружили несколько свертков с так называемой «солью» – мефедроном.