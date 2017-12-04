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Posted 4 декабря 2017, 14:26

Published 4 декабря 2017, 14:26

Modified 1 сентября 2022, 07:40

Updated 1 сентября 2022, 07:40

Актёр из сериала «Интерны» проведёт в колонии восемь лет

4 декабря 2017, 14:26
Сюжет
Происшествие
Российский актёр Дмитрий Бушин, который снялся в нескольких эпизодах в сериале «Интерны» получил тюремный срок за сбыт наркотиков.

В колонии он проведет 8 лет, пишет utro.ru. Вину молодой человек частично признал: во время судебного заседания он заявил, что запрещенные препараты не принимал, а только доставлял их. На этот шаг он якобы пошел из-за финансовых проблем.

Бушин пояснил, что когда его остановил наряд полиции, то в кармане джинсов обнаружили несколько свертков с так называемой «солью» – мефедроном.

#Новости#Россия#Происшествие
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