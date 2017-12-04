Борис Кубай рассказал о проблемах приморских синоптиков

Пока же финансирование проекта по мониторингу состояния природы в крае не позволяет увеличить число датчиков. В конце концов, предприятие это недешёвое. По словам Бориса Кубая, главная проблема всех этих измерений – то, что их нельзя оценить. «Нам говорят: вот мол, с шести точек во Владивостоке вы получаете такие-то данные. Ну будет у вас десять, двадцать точек – что дальше? А если они то же самое будут показывать? Везде этих датчиков понаставим. Какой будет результат от этого? Какой эффект?» - рассказал глава Примгидромета.