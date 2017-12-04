Борис Кубай рассказал о проблемах приморских синоптиков

Posted 4 декабря 2017, 06:02
Published 4 декабря 2017, 06:02
Modified 1 сентября 2022, 02:56
Updated 1 сентября 2022, 02:56
Приморские синоптики не способны дать точную, детальную картину экологической ситуации в крае. Из-за недостатка денег им приходится пользоваться лишь частичными данными. Следить за состоянием воздуха и воды Примгидромету мешает слабое финансирование, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На прошлой неделе во Владивостоке прошёл совместный форум приморской прокуратуры и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Работники ведомств, представители власти и надзорных органов обсудили на нём самые важные экологические проблемы Приморья. Одним из докладчиков на форуме стал глава Примгидромета Борис Кубай.
Он рассказал об одной из серьёзных проблем, с которыми сталкиваются краевые синоптики. Речь идёт о мониторинге экологической ситуации в крае. Его осуществляют с помощью стационарных датчиков, которые анализируют состояние окружающей среды. Такую работу Примгидромет ведёт уже десятки лет: первый пункт мониторинга в Приморье появился в 1967 году. Сейчас, по словам Бориса Кубая, точки фиксации состояния воздуха установлены в пяти городах Приморья: Владивостоке, Уссурийске, Находке, Партизанске и Дальнегорске. Они раз в сутки фиксируют состояние окружающей атмосферы, отмечают количество вредных веществ в воздухе. Несколько датчиков расположены в акватории залива Петра Великого и анализируют состояние воды.
Больше всего «мониторят» приморскую столицу. В разных районах Владивостока установлено 6 датчиков. Этого, по словам Бориса Кубая, недостаточно. Мягко говоря. «Что такое шесть точек наблюдения? Это означает, что ими оснащены только некоторые районы Владивостока. Тем более, что они дают информацию один раз в 24 часа, а ведь состояние атмосферы не статично, там всё в динамике находится!» - посетовал он.
По словам главного приморского синоптика, для создания полной картины состояния атмосферы необходим непрерывный мониторинг в режиме реального времени. То, что специалисты могут получить сейчас – это ничтожные крохи информации, по которым сложно составить реальную картину. Между тем, подробные данные смогли бы выявить текущие проблемы экологии Владивостока. Благодаря точным данным, власти смогли бы скорректировать список трат на охрану окружающей среды. Не секрет, что зачастую деньги на эти цели выдают по принципу «Там вроде плохо, сделайте что-нибудь, чтобы стало хорошо». Здесь же речь идёт о стратегии на местах – и, к слову говоря, о качестве погодных прогнозов.
Пока же финансирование проекта по мониторингу состояния природы в крае не позволяет увеличить число датчиков. В конце концов, предприятие это недешёвое. По словам Бориса Кубая, главная проблема всех этих измерений – то, что их нельзя оценить. «Нам говорят: вот мол, с шести точек во Владивостоке вы получаете такие-то данные. Ну будет у вас десять, двадцать точек – что дальше? А если они то же самое будут показывать? Везде этих датчиков понаставим. Какой будет результат от этого? Какой эффект?» - рассказал глава Примгидромета.
Само собой, сбор данных о состоянии окружающей среды, анализ этой информации ни на что не влияют. Однако именно на основе этих данных строится вся экологическая работа в стране. Впрочем, убедить чиновников в необходимости вложений в проекты, которые не предполагают очевидных результатов – задача не из лёгких. Пока синоптикам не удалось её решить.