Европейский дублёр НАТО может стать союзником Кремля - СМИ

Организация по своему функционалу может стать либо дублером Североатлантического альянса, либо полностью самостоятельной структурой и даже конкурентом НАТО, пишет utro.ru. Аналитики отмечают, что сейчас Штаты координируют объединенное командование на европейской территории. В ЕС предполагают, что в случае реальных военных действий американские командиры не смогут в полной мере преследовать интересы европейских стран, поэтому идея альтернативной военной организации озвучивается все чаще.