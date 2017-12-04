Европейский дублёр НАТО может стать союзником Кремля - СМИ

Posted 4 декабря 2017, 14:28
Published 4 декабря 2017, 14:28
Modified 1 сентября 2022, 05:48
Updated 1 сентября 2022, 05:48
Организация по своему функционалу может стать либо дублером Североатлантического альянса, либо полностью самостоятельной структурой и даже конкурентом НАТО, пишет utro.ru. Аналитики отмечают, что сейчас Штаты координируют объединенное командование на европейской территории. В ЕС предполагают, что в случае реальных военных действий американские командиры не смогут в полной мере преследовать интересы европейских стран, поэтому идея альтернативной военной организации озвучивается все чаще.
На недавней встречи министров обороны альянса в Бельгии, руководство НАТО высказало неодобрение планам, заявив, что актуально увеличить вливания в «коллективные силы обороны». Средства, тем не менее, должны пойти в бюджет блока, а не PESCO.
По мнению экспертов, если ЕС будет настаивать на своем, то это может стать переориентацией курса и сближения с Москвой.