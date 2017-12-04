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Posted 4 декабря 2017, 14:28

Published 4 декабря 2017, 14:28

Modified 1 сентября 2022, 05:48

Updated 1 сентября 2022, 05:48

Европейский дублёр НАТО может стать союзником Кремля - СМИ

4 декабря 2017, 14:28
Создаваемая Организация постоянного стратегического сотрудничества – PESCO – может стать союзником России. К такому выводу пришли иностранные эксперты.

Организация по своему функционалу может стать либо дублером Североатлантического альянса, либо полностью самостоятельной структурой и даже конкурентом НАТО, пишет utro.ru. Аналитики отмечают, что сейчас Штаты координируют объединенное командование на европейской территории. В ЕС предполагают, что в случае реальных военных действий американские командиры не смогут в полной мере преследовать интересы европейских стран, поэтому идея альтернативной военной организации озвучивается все чаще.

На недавней встречи министров обороны альянса в Бельгии, руководство НАТО высказало неодобрение планам, заявив, что актуально увеличить вливания в «коллективные силы обороны». Средства, тем не менее, должны пойти в бюджет блока, а не PESCO.

По мнению экспертов, если ЕС будет настаивать на своем, то это может стать переориентацией курса и сближения с Москвой.

#Новости#Общество#Россия
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