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Posted 4 декабря 2017, 04:28

Published 4 декабря 2017, 04:28

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Хабаровские лыжники смогут сдать норматив ГТО на зимнем фестивале

4 декабря 2017, 04:28
Сюжет
Спорт
Участникам предстоит преодолеть трассы разной протяжённости — от одного до пяти километров

В селе Воронежское-1 Хабаровского района на территории парка Winterfell 10 декабря для желающих сдать норматив ГТО по бегу на лыжах пройдёт зимний фестиваль. При этом поучаствовать в нём смогут не все, а только те, кто уже прошёл определённые этапы сдачи физкультурно-спортивного комплекса.

«Испытания пройдут для разновозрастных групп. В фестивале "Все на лыжи!" примут участие дети от 6 лет и взрослое население. Правила одни для всех в рамках норматива комплекса ГТО. Все участники получат сертификаты фестиваля. Лучшие в каждой возрастной группе получат медали и грамоты за первое, второе и третье места», — рассказал руководитель муниципального центра тестирования ГТО Евгений Ахтырко.

Бег на лыжах является необязательным испытанием ГТО, его сдают по выбору. Организаторы ожидают, что в физкультурном мероприятии примут участие около 400 человек. По условиям состязания, лыжникам предстоит преодолеть трассы разной протяжённости — от одного до пяти километров — в зависимости от возрастной категории. При выполнении норматива участники смогут использовать собственный инвентарь либо взять его напрокат на территории парка.

«К участию в фестивале допускаются только после регистрации. Желающие сдать норматив должны зарегистрироваться до 6 декабря по телефонам: 46-09-46, 47-02-81, 47-05-71, либо направить списки на электронную почту: [email protected]», — уточнили в пресс-службе администрации Хабаровска.

#Новости#Хабаровский край#Спорт#ГТО#Лыжные гонки
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