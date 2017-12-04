Хабаровские лыжники смогут сдать норматив ГТО на зимнем фестивале

Бег на лыжах является необязательным испытанием ГТО, его сдают по выбору. Организаторы ожидают, что в физкультурном мероприятии примут участие около 400 человек. По условиям состязания, лыжникам предстоит преодолеть трассы разной протяжённости — от одного до пяти километров — в зависимости от возрастной категории. При выполнении норматива участники смогут использовать собственный инвентарь либо взять его напрокат на территории парка.