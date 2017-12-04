Хабаровские лыжники смогут сдать норматив ГТО на зимнем фестивале

Posted 4 декабря 2017, 04:28
Published 4 декабря 2017, 04:28
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
В селе Воронежское-1 Хабаровского района на территории парка Winterfell 10 декабря для желающих сдать норматив ГТО по бегу на лыжах пройдёт зимний фестиваль. При этом поучаствовать в нём смогут не все, а только те, кто уже прошёл определённые этапы сдачи физкультурно-спортивного комплекса.
«Испытания пройдут для разновозрастных групп. В фестивале "Все на лыжи!" примут участие дети от 6 лет и взрослое население. Правила одни для всех в рамках норматива комплекса ГТО. Все участники получат сертификаты фестиваля. Лучшие в каждой возрастной группе получат медали и грамоты за первое, второе и третье места», — рассказал руководитель муниципального центра тестирования ГТО Евгений Ахтырко.
Бег на лыжах является необязательным испытанием ГТО, его сдают по выбору. Организаторы ожидают, что в физкультурном мероприятии примут участие около 400 человек. По условиям состязания, лыжникам предстоит преодолеть трассы разной протяжённости — от одного до пяти километров — в зависимости от возрастной категории. При выполнении норматива участники смогут использовать собственный инвентарь либо взять его напрокат на территории парка.
«К участию в фестивале допускаются только после регистрации. Желающие сдать норматив должны зарегистрироваться до 6 декабря по телефонам: 46-09-46, 47-02-81, 47-05-71, либо направить списки на электронную почту: [email protected]», — уточнили в пресс-службе администрации Хабаровска.