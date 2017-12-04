На заводе в Красноярском крае нашли два расчлененных тела

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На одном из мусоросортировочных предприятий под Красноярском обнаружили два расчлененных трупа.

Тела мужчины и женщины нашли рабочие завода, сообщают Dni.ru. Личности погибших выясняет полиция. Проводится проверка.