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Posted 4 декабря 2017, 13:00

Published 4 декабря 2017, 13:00

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

На заводе в Красноярском крае нашли два расчлененных тела

4 декабря 2017, 13:00
Сюжет
Происшествие
На одном из мусоросортировочных предприятий под Красноярском обнаружили два расчлененных трупа.

Тела мужчины и женщины нашли рабочие завода, сообщают Dni.ru. Личности погибших выясняет полиция. Проводится проверка.

#Новости#Россия#Происшествие
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