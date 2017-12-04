Не рубить, а садить: хабаровчанам предлагают купить ёлки в горшочках

Купить зелёную красавицу можно уже сейчас в магазине «Горзенстроя», а голубые появятся в продаже на следующей неделе. Пока их завозят из западных регионов России, однако уже в следующем году можно будет купить местное деревце — сейчас саженцы набирают силу и подрастают для товарного вида.