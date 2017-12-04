Не рубить, а садить: хабаровчанам предлагают купить ёлки в горшочках

Posted 4 декабря 2017, 05:55
Published 4 декабря 2017, 05:55
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Жители дальневосточной столицы смогут поставить дома не только искусственную или живую ёлочку на Новый год, но и маленькое хвойное дерево в горшочке. Весной его можно будет высадить на даче или в своём дворе. Приобрести маленькую зелёную красавицу предлагает «Горзенстрой».
«Мы вырастили разные ёлочки в питомнике. Делаем это, чтобы люди не срубали деревья, не губили их. Украшенная ёлочка в горшке постояла на Новый год, потом её можно убрать в сторонку, а весной высадить», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор «Горзеленстроя» Георгий Лаптиёв.
Однако совсем забывать о ёлке до наступления тепла нельзя: за ней нужно ухаживать, не допускать, чтобы почва у хвойного была сухой. В остальном это неприхотливое растение. Даже маленькое дерево наполнит квартиру новогодним ароматом, за который многие и берут живую ель.
Купить зелёную красавицу можно уже сейчас в магазине «Горзенстроя», а голубые появятся в продаже на следующей неделе. Пока их завозят из западных регионов России, однако уже в следующем году можно будет купить местное деревце — сейчас саженцы набирают силу и подрастают для товарного вида.
«Уже сейчас можно подъехать в наш магазин и смотреть ёлочки. Есть маленькие и большие — трёхметровые ели. Голубыми елями мы расширяем ассортимент», — отметил Георгий Лаптиёв.