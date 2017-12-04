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Posted 4 декабря 2017, 05:55

Published 4 декабря 2017, 05:55

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Не рубить, а садить: хабаровчанам предлагают купить ёлки в горшочках

4 декабря 2017, 05:55
Сюжет
Новый год
После празднования Нового года хвойное дерево можно будет высадить на даче или во дворе

Жители дальневосточной столицы смогут поставить дома не только искусственную или живую ёлочку на Новый год, но и маленькое хвойное дерево в горшочке. Весной его можно будет высадить на даче или в своём дворе. Приобрести маленькую зелёную красавицу предлагает «Горзенстрой».

«Мы вырастили разные ёлочки в питомнике. Делаем это, чтобы люди не срубали деревья, не губили их. Украшенная ёлочка в горшке постояла на Новый год, потом её можно убрать в сторонку, а весной высадить», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор «Горзеленстроя» Георгий Лаптиёв.

Однако совсем забывать о ёлке до наступления тепла нельзя: за ней нужно ухаживать, не допускать, чтобы почва у хвойного была сухой. В остальном это неприхотливое растение. Даже маленькое дерево наполнит квартиру новогодним ароматом, за который многие и берут живую ель.

Купить зелёную красавицу можно уже сейчас в магазине «Горзенстроя», а голубые появятся в продаже на следующей неделе. Пока их завозят из западных регионов России, однако уже в следующем году можно будет купить местное деревце — сейчас саженцы набирают силу и подрастают для товарного вида.

«Уже сейчас можно подъехать в наш магазин и смотреть ёлочки. Есть маленькие и большие — трёхметровые ели. Голубыми елями мы расширяем ассортимент», — отметил Георгий Лаптиёв.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Новый год#Новогодняя ёлка#Горзеленстрой#Ёлка
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