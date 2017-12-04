В Кемеровской области на шахте произошел пожар

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На шахте «Распадская» в Кемеровской области 4 декабря в дневное время случилось возгорание.

Как пишет издание Dni.ru, работников предприятия эвакуировали. Под землей находятся четыре шахтера и восемь сотрудников МЧС. Причины произошедшего выясняются.