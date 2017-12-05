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Posted 5 декабря 2017, 04:47

Published 5 декабря 2017, 04:47

Modified 17 августа 2022, 09:22

Updated 17 августа 2022, 09:22

Полицейские раскрыли компьютерное преступление в Комсомольске

5 декабря 2017, 04:47
Сюжет
Уголовное дело
Житель города пытался вернуть себе рабочее место с помощью вредоносной программы

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлениях, совершенных в сфере IT-технологий. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, 38-летнего мужчину подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации и использовании вредоносной программы.

«В дежурную часть городского отдела полиции № 4 поступило сообщение от комсомольчанина о том, что неизвестный получил доступ к его личным данным, хранившимся на рабочем персональном компьютере», — говорится в пресс-релизе.

Правоохранители отыскали и задержали бывшего сотрудника компании, в которой работал потерпевший. Выяснилось, что ранее комсоольчанина уволили за дисциплинарное нарушение, а на освободившуюся должность приняли нового сотрудника.

«Бывший работник организации установил на свои компьютеры программы удаленного доступа и вредоносное программное обеспечение, при помощи которых узнал и изменил учетные данные нового работника в социальных сетях, личного кабинета виртуальной биржи и электронной почты. После задержания свои действия он объяснил желанием запугать нового сотрудника и вернуться на прежнее место работы», — отметили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Использование вредоносных программ для ЭВМ» Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемого отпустили — под подписку о невыезде.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Компьютерная грамотность#Полицейские#Уголовное дело#Полиция
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