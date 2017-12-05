Полицейские раскрыли компьютерное преступление в Комсомольске

«Бывший работник организации установил на свои компьютеры программы удаленного доступа и вредоносное программное обеспечение, при помощи которых узнал и изменил учетные данные нового работника в социальных сетях, личного кабинета виртуальной биржи и электронной почты. После задержания свои действия он объяснил желанием запугать нового сотрудника и вернуться на прежнее место работы», — отметили в пресс-службе.