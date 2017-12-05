Полицейские раскрыли компьютерное преступление в Комсомольске

Posted 5 декабря 2017, 04:47
Published 5 декабря 2017, 04:47
Modified 17 августа 2022, 09:22
Updated 17 августа 2022, 09:22
В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлениях, совершенных в сфере IT-технологий. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, 38-летнего мужчину подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации и использовании вредоносной программы.
«В дежурную часть городского отдела полиции № 4 поступило сообщение от комсомольчанина о том, что неизвестный получил доступ к его личным данным, хранившимся на рабочем персональном компьютере», — говорится в пресс-релизе.
Правоохранители отыскали и задержали бывшего сотрудника компании, в которой работал потерпевший. Выяснилось, что ранее комсоольчанина уволили за дисциплинарное нарушение, а на освободившуюся должность приняли нового сотрудника.
«Бывший работник организации установил на свои компьютеры программы удаленного доступа и вредоносное программное обеспечение, при помощи которых узнал и изменил учетные данные нового работника в социальных сетях, личного кабинета виртуальной биржи и электронной почты. После задержания свои действия он объяснил желанием запугать нового сотрудника и вернуться на прежнее место работы», — отметили в пресс-службе.
Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Использование вредоносных программ для ЭВМ» Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемого отпустили — под подписку о невыезде.