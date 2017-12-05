Предприятия Приморья готовы предложить инвалидам 4 тысячи вакансий

Posted 5 декабря 2017, 04:57
Published 5 декабря 2017, 04:57
Modified 1 сентября 2022, 02:55
Updated 1 сентября 2022, 02:55
40 молодых людей с инвалидностью нашли работу благодаря краевой программе занятости населения. Речь идёт о субсидиях из краевого бюджета, которые возмещают затраты работодателя на зарплату работнику с инвалидностью. В 2017 году на это власти края выделили около 1,5 миллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.
Дополнительные мероприятия касаются трудоустройства выпускников учебных заведений, а также впервые прошедших освидетельствование и оформивших индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПРА).
Благодаря государственной программе «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013-2020 годы, такой работник в этом году появился и в коллективе центра по ремонту и обслуживанию бытовой техники «Техносервис». Мастер по ремонту Виктор Корсунов впервые оформил ИПРА. Теперь расходы на его зарплату работодателю компенсирует край.
Директор «Техносервиса» – председатель совета общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн «Шиндант» Юрий Окуневич создал своё предприятие в 1998 году. Сегодня здесь трудятся 17 сотрудников с инвалидностью, некоторые из них – практически со дня создания предприятия.
«Для них работа в центре – это возможность социализации, трудиться и зарабатывать, несмотря на ограничения по труду», – считают специалисты.
В департаменте труда и социального развития Приморского края рассказали, что Юрий Окуневич давно сотрудничает со специалистами центра занятости Уссурийска. В 2013-2015 годах он уже становился участником краевой программы, оборудовал несколько рабочих мест для сотрудников с ограниченной трудоспособностью с помощью денег из краевого бюджета.
В целях исполнения закона о квотировании рабочих мест для инвалидов приморские работодатели с начала года предусмотрели 4,1 тысячи вакансий с особыми условиями труда. Сегодня в экономике региона занято 2,5 тысяч человек с ограниченной трудоспособностью.
Есть организации, которые практически на 100 % заполнили квотируемые рабочие места. Как правило, это государственный сектор, где безукоризненно соблюдаются социальные гарантии.
«Большинство соискателей с инвалидностью выбрали бюджетные учреждения здравоохранения, образования, а также подведомственные департаменту дома-интернаты для престарелых и инвалидов, реабилитационные центры для подростков», – делятся специалисты.
Повышение уровня занятости инвалидов в России – одна из приоритетных задач в социальной сфере, определенная президентом страны Владимиром Путиным в одном из майских указов. Перед регионами поставлена задача к 2020 году увеличить численность занятых инвалидов трудоспособного возраста до 50 %.
Сегодня в крае насчитывается 41,3 тысячи инвалидов трудоспособного возраста. Около 9 тысяч из них работают. Это чуть менее 22 % от общей численности.
По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, сотрудники службы занятости адресно взаимодействуют с теми, кто по каким-либо причинам не обратился за помощью для подбора работы.
«С помощью электронной почты, телефона удалось опросить около 14,4 тысячи безработных, имеющих инвалидность. Почти 2,1 тысячам из них помогли составить резюме. 78 человек уже трудоустроились. Без личного обращения, но с помощью наших специалистов», – отмечает она.
В свою очередь вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков убеждён, что ограничение в трудоспособности не должно стать препятствием для поиска работы.
«В центре занятости обязательно помогут. Подберут подходящую вакансию с учётом состояния здоровья. Необходимо, чтобы и работодатели шли навстречу таким сотрудникам, предлагая гибкий график и особые условия труда, исполняли законодательство о квотировании рабочих мест для инвалидов», – подчёркивает он.
Во время декады инвалидов Приморский центр занятости населения организовал «горячую линию». На любой вопрос о трудоустройстве граждан с инвалидностью можно получить ответ по телефону 8 (423) 226-70-95.