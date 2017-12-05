Предприятия Приморья готовы предложить инвалидам 4 тысячи вакансий

40 молодых людей с инвалидностью нашли работу благодаря краевой программе занятости населения. Речь идёт о субсидиях из краевого бюджета, которые возмещают затраты работодателя на зарплату работнику с инвалидностью. В 2017 году на это власти края выделили около 1,5 миллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.