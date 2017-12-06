vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря 2017, 06:17

Published 6 декабря 2017, 06:17

Modified 1 сентября 2022, 02:49

Updated 1 сентября 2022, 02:49

Штормовое предупреждение: Приморье скуют аномальные морозы

6 декабря 2017, 06:17
Краевые синоптики рассказали, где будет холоднее всего

Приморские синоптики предупредили жителей края об аномальном холоде. Специалисты передали штормовое предупреждение, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы на территорию Приморского края с 6 по 9 декабря в центральных районах края сохранится аномально холодная погода, когда среднесуточные температуры воздуха опустятся на 7 и более градусов ниже климатической нормы для этого времени года.

Наиболее сильные морозы, уточняют синоптики, вероятны на севере Приморья — а именно в Пожарском, Красноармейском и Чугуевском районах.

По данным Примгидромета, предстоящей ночью на центральную часть Японского моря выйдет циклон и днём в четверг, 7 декабря, он продолжит смещаться на восток. Северной периферией циклон заденет Приморье, в отдельных районах пройдет небольшой снег. При этом температурный фон останется низким: ночью -19... -24 градуса, в горных районах до -34, на побережье -12... -17. Днём температурный фон сохранится на уровне -11... -16, на юге - от -5 до -10.

В пятницу ожидается погода в основном без осадков, вероятность слабого снега сохранится только в горных районах. На побережье усилится ветер. С ростом атмосферного давления температура воздуха в крае может понизится еще на 2-3 градуса.

Завтра, 7 декабря, в краевом центре ожидается переменная облачность, утром возможен слабый снег, днём преимущественно без осадков. Усилится северный ветер. Температура воздуха днём составит -11… -13 градусов.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика