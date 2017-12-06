Штормовое предупреждение: Приморье скуют аномальные морозы

Posted 6 декабря 2017, 06:17
Published 6 декабря 2017, 06:17
Modified 1 сентября 2022, 02:49
Updated 1 сентября 2022, 02:49
Приморские синоптики предупредили жителей края об аномальном холоде. Специалисты передали штормовое предупреждение, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала «Примпогода», в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы на территорию Приморского края с 6 по 9 декабря в центральных районах края сохранится аномально холодная погода, когда среднесуточные температуры воздуха опустятся на 7 и более градусов ниже климатической нормы для этого времени года.
Наиболее сильные морозы, уточняют синоптики, вероятны на севере Приморья — а именно в Пожарском, Красноармейском и Чугуевском районах.
По данным Примгидромета, предстоящей ночью на центральную часть Японского моря выйдет циклон и днём в четверг, 7 декабря, он продолжит смещаться на восток. Северной периферией циклон заденет Приморье, в отдельных районах пройдет небольшой снег. При этом температурный фон останется низким: ночью -19... -24 градуса, в горных районах до -34, на побережье -12... -17. Днём температурный фон сохранится на уровне -11... -16, на юге - от -5 до -10.
В пятницу ожидается погода в основном без осадков, вероятность слабого снега сохранится только в горных районах. На побережье усилится ветер. С ростом атмосферного давления температура воздуха в крае может понизится еще на 2-3 градуса.
Завтра, 7 декабря, в краевом центре ожидается переменная облачность, утром возможен слабый снег, днём преимущественно без осадков. Усилится северный ветер. Температура воздуха днём составит -11… -13 градусов.