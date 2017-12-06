Штормовое предупреждение: Приморье скуют аномальные морозы

По данным портала «Примпогода», в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы на территорию Приморского края с 6 по 9 декабря в центральных районах края сохранится аномально холодная погода, когда среднесуточные температуры воздуха опустятся на 7 и более градусов ниже климатической нормы для этого времени года.