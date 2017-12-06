Школьники Хабаровского края сдали итоговое сочинение по литературе

В этом году российским школьникам предложили пять направлений для сочинения: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость» и «Человек и общество». По каждому из них сформулировали тему, чтобы у учеников была возможность выбора. В работе нужно было привести хотя бы один аргумент из литературы, причём по регламенту учитываются как русские, так и иностранные произведения.