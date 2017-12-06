Школьники Хабаровского края сдали итоговое сочинение по литературе

Posted 6 декабря 2017, 05:58
Published 6 декабря 2017, 05:58
Modified 17 сентября 2022, 14:48
Updated 17 сентября 2022, 14:48
В Хабаровском крае школьники завершили написание итогового сочинения по литературе, без которого детей не допускают до ЕГЭ. Ученикам предложили пять тем на выбор и дали на работу четыре часа, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В этом году российским школьникам предложили пять направлений для сочинения: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость» и «Человек и общество». По каждому из них сформулировали тему, чтобы у учеников была возможность выбора. В работе нужно было привести хотя бы один аргумент из литературы, причём по регламенту учитываются как русские, так и иностранные произведения.
«Я выбрала тему "Может ли человек ставить себя выше общества?". Она мне близка, и аргументы в голову сразу пришли. К тому же появилась возможность порассуждать на столь интересную тему. Как я поняла, мало кто из моих одноклассников брал её», — поделилась с корреспондентом агентства одиннадцатиклассница Виктория Громова.
Кроме этой темы, ученики могли выбрать ещё четыре: «Какие причины могут привести человека к измене?», «Чем опасно равнодушие?», «Оправдано ли стремление к недостижимому идеалу?» и «Смелость даётся от природы или воспитывается в человеке?». Работу оценят по пяти критериям. Чтобы получить «зачёт», нужно заслужить удовлетворительную отметку за два основных показателя и хотя бы один дополнительный. В число обязательных критериев входят соответствие теме и аргументация, то есть привлечение литературного материала. Результаты станут известны 20 декабря.