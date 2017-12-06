Школьники из Хабаровского края вновь побывают на Кремлёвской ёлке

Posted 6 декабря 2017, 03:25
Published 6 декабря 2017, 03:25
Modified 17 августа 2022, 09:23
Updated 17 августа 2022, 09:23
Дети из Хабаровского края побывают на главной ёлке страны. Она состоится 26 декабря в Кремлёвском Дворце. От региона на праздник отправятся 20 человек в возрасте от 8 до 13 лет: отличники учёбы, победители олимпиад, крупных соревнований и конкурсов, дети из неблагополучных семей.
Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края, на Кремлёвской ёлке побывают дети из Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, Советско-Гаванского, Ульчского, Хабаровского и имени Лазо районов. Кроме представления, школьники посетят музей киностудии «Мосфильм».
Кремлёвская ёлка — главный новогодний детский праздник страны. Каждый год на неё съезжаются более пяти тысяч школьников из всех субъектов России. Новогодний спектакль традиционно готовят известные режиссёры и композиторы. Подготовка к нему начинается весной. Сначала Московская федерация профсоюзов объявляет конкурс проектов детских праздников в Кремле. Авторитетная общественная комиссия выбирает лучший сценарий. На его основе опытная группа экспертов готовит предложения для воплощения идей.
Для создания костюмов, декораций, озвучивания, музыкального сопровождения спектакля привлекают талантливых художников, декораторов, музыкантов. Праздник создают около трёх тысяч человек.