Школьники из Хабаровского края вновь побывают на Кремлёвской ёлке

Кремлёвская ёлка — главный новогодний детский праздник страны. Каждый год на неё съезжаются более пяти тысяч школьников из всех субъектов России. Новогодний спектакль традиционно готовят известные режиссёры и композиторы. Подготовка к нему начинается весной. Сначала Московская федерация профсоюзов объявляет конкурс проектов детских праздников в Кремле. Авторитетная общественная комиссия выбирает лучший сценарий. На его основе опытная группа экспертов готовит предложения для воплощения идей.