Строительство «Северного потока-2» выросло в цене

Posted 6 декабря 2017, 15:56
Published 6 декабря 2017, 15:56
Modified 17 августа 2022, 09:22
Updated 17 августа 2022, 09:22
Дополнительные средства могут быть выделены властям федеральной земли Мекленбург в Передней Померании. Об этом пишет портал utro.ru.
Ранее немецкие экологи совместно со Всемирным фондом дикой природы выдвинули возражения относительно строительства газопровода на острове Рюген. «Зеленые» считают, что прокладка труб нанесет вред его флоре и фауне.
Выход из сложившейся ситуации нашла компания Nord Stream 2, которая является оператором «Северного потока-2». «Дочка» «Газпрома» предложила немецким чиновникам дополнительно компенсировать вред экологии в случае, если тех не устраивают меры, которые уже предусмотрены проектом.
Компания готова заплатить за рекультивацию немецких земель на площади 218 га. Деньги направят на оплату «экологических баллов». Сколько конкретно «баллов» нужно будет оплатить и какова их цена пока неизвестно, сообщил представитель Nord Stream 2 Стеффен Эбберт.
Еще остается надежда, что уже существующая концепция по компенсации возможного вреда экологии будет одобрена, и платить дополнительно не придется.
Между тем, сотрудники агентства по природоохранным компенсациям земли Шлезвиг-Гольштейн рассчитали, что платить «Газпрому» придется не только за рекультивацию земли. Компании нужно будет сделать еще и налоговые отчисления. В итоге прокладка «Северного потока-2» по землям Германии может вырасти в цене на сумму от 1,896 до 5,341 миллиона евро.