Строительство «Северного потока-2» выросло в цене

Между тем, сотрудники агентства по природоохранным компенсациям земли Шлезвиг-Гольштейн рассчитали, что платить «Газпрому» придется не только за рекультивацию земли. Компании нужно будет сделать еще и налоговые отчисления. В итоге прокладка «Северного потока-2» по землям Германии может вырасти в цене на сумму от 1,896 до 5,341 миллиона евро.