vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря 2017, 03:07

Published 6 декабря 2017, 03:07

Modified 1 сентября 2022, 07:40

Updated 1 сентября 2022, 07:40

В Приморье обсудят роль партий в развитии отношений России и стран АСЕАН

6 декабря 2017, 03:07
Мероприятие организует региональное отделение «Единой России»

Во Владивостоке 9 декабря состоится встреча в формате круглого стола по теме «Роль политических партий в развитии отношений России и стран АСЕАН». На мероприятие приедут представители стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Организатором является Приморское региональное отделение партии «Единая Россия», а местом встречи станет Тихоокеанский медицинский государственный университет на Океанском проспекте, 165. Начало субботнего обсуждения - в 10:00.

В списке участников межпартийной встречи делегаты от ведущих азиатских политических партий из Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, руководство международного объединения политических партий стран Азии и Океании МКАПП, представители Федерального собрания России, администрации Приморского края и Законодательного собрания.

#Новости#Власть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика