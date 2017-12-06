В Приморье обсудят роль партий в развитии отношений России и стран АСЕАН

Posted 6 декабря 2017, 03:07
Published 6 декабря 2017, 03:07
Modified 1 сентября 2022, 07:40
Updated 1 сентября 2022, 07:40
Во Владивостоке 9 декабря состоится встреча в формате круглого стола по теме «Роль политических партий в развитии отношений России и стран АСЕАН». На мероприятие приедут представители стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Организатором является Приморское региональное отделение партии «Единая Россия», а местом встречи станет Тихоокеанский медицинский государственный университет на Океанском проспекте, 165. Начало субботнего обсуждения - в 10:00.
В списке участников межпартийной встречи делегаты от ведущих азиатских политических партий из Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, руководство международного объединения политических партий стран Азии и Океании МКАПП, представители Федерального собрания России, администрации Приморского края и Законодательного собрания.