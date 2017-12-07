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Posted 7 декабря 2017, 04:17

Published 7 декабря 2017, 04:17

Modified 1 сентября 2022, 05:48

Updated 1 сентября 2022, 05:48

Хабаровский край рассчитывает почти на миллиард рублей для возведения дамб

7 декабря 2017, 04:17
Сюжет
Дамба
Губернатор поручил включить гидрозащитные сооружения в федеральную программу

По темпам строительства дамбовых сооружений Хабаровский край лидирует в России. В этом году регион получил федеральную субсидию в размере 660 миллионов рублей. На следующий год сумму планируется увеличить до 950 миллионов.

В Хабаровске с февраля 2015 года строят дамбу на территории Индустриального района. Сейчас на участке от Дендрария до улицы Союзной специалисты обустраивают ливневую канализацию, монтируют железобетонные плиты. Работы завершены почти на 67 %. В Комсомольске-на-Амуре гидрозащитные сооружения возводят с этого лета. Там делают дамбы в Центральном округе и сооружение на правом берегу Силинки.

«Работы планируется форсировать в следующем году, когда начнётся строительство гидротехнических сооружений по защите посёлков Менделеева и Победа, микрорайонов Парковый и Парус. Стоимость работ здесь превысит семь миллиардов рублей», — рассказал и. о. заместителя председателя правительства края по вопросам строительства Константин Пепеляев.

Возводить дамбы в Хабаровском крае начали после крупномасштабного наводнения в 2013 года. В план по строительству гидротехнических сооружений вошли 12 населённых пунктов региона. По десяти готова проектно-сметная документация, восемь получили положительные решения экспертизы, однако они пока не утверждены Федеральным агентством водных ресурсов. В краевых ведомствах устраняют замечания. По ещё двум объектам проектно-сметную документацию ещё разрабатывают.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил ответственным структурам активизировать работы по защите проектов и включить оставшиеся объекты в федеральную программу «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах.

«Это первоочередная задача. Нам необходимо как можно быстрее подтверждать объёмы федерального софинансирования по оставшимся объектам и начинать на них работы. Проволочек здесь допускать нельзя. Контроль над выполнением этих задач необходимо усилить. Мы будем жёстко спрашивать с тех, кто недобросовестно подходит к выполнению своих обязанностей», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

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