Хабаровский край рассчитывает почти на миллиард рублей для возведения дамб

«Это первоочередная задача. Нам необходимо как можно быстрее подтверждать объёмы федерального софинансирования по оставшимся объектам и начинать на них работы. Проволочек здесь допускать нельзя. Контроль над выполнением этих задач необходимо усилить. Мы будем жёстко спрашивать с тех, кто недобросовестно подходит к выполнению своих обязанностей», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.