Картина дня в Хабаровском крае: пёсики-котики и судьба транспортников

Тем временем следователи занимаются уголовным делом против жителя Хабаровского края, который случайно подстрелил своего приятеля из ружья. Мужчины плыли на моторной лодке, и владелец оружия решил поправить его, потому что транспортное средство постоянно тряслось. В итоге его товарищ скончался в больнице через три недели после происшествия.