Картина дня в Хабаровском крае: пёсики-котики и судьба транспортников

Posted 7 декабря 2017, 08:20
Published 7 декабря 2017, 08:20
Modified 17 сентября 2022, 14:48
Updated 17 сентября 2022, 14:48
Выжившую в крушении Л-410 в Хабаровском крае маленькую девочку на этой неделе уже выпишут из детской краевой больницы имени Пиотровича, куда её доставили после катастрофы на вертолёте санавиации. Девочка успешно перенесла операцию и лечение, уже в воскресенье трёхлетняя Жасмина Леонтьева отправится домой.
Хоккеисты хабаровского «Амура» приняли участие в благотворительном проекте журналистов и зоозащитников. «Тигры» устроили фотосессию с животными, для которых сейчас ищут хозяев. В стороне не остались Ян Коларж и Юха Метсола, которые вскоре отправятся в составе своих национальных сборных на Кубок Первого канала.
Судьба ХПАТ № 1 до сих пор не решена. Кредиторы позволили перевозчикам перейти под крыло МУП «Городской электрический транспорт», однако окончательное решение должны принять в администрации города. А там не всё поддерживают эту идею.
Автомобильные шины, верёвки, открытое пламя — всё это идёт в ход, чтобы жители Хабаровского края не остались в Новый год без ёлочки. Заготовят 15 тысяч деревьев — а урон тайге обещают снизить до минимума.
Тем временем следователи занимаются уголовным делом против жителя Хабаровского края, который случайно подстрелил своего приятеля из ружья. Мужчины плыли на моторной лодке, и владелец оружия решил поправить его, потому что транспортное средство постоянно тряслось. В итоге его товарищ скончался в больнице через три недели после происшествия.