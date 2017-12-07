Коммунальную аварию в пригороде Хабаровска устранили с горем пополам

«В районной диспетчерской службе работает один телефон, по которому диспетчер принимает сообщения и связывается с соответствующими службами, чтобы направить их на место происшествия. При этом в Хабаровском крае работает единый многоканальный номер вызова экстренных служб 112, по которому также возможно вызвать помощь в экстренной ситуации. Как сообщили в администрации Тополевского сельского поселения, жильцы затопленного дома обратились за помощью к ним, и только после того, как сотрудники сельской администрации дозвонились до ООО «ГУ ЖФ» (бывшая УК «Славянка»), компания отправила на место происшествия свою аварийную бригаду», — объяснили в администрации района.