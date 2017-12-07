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Posted 7 декабря 2017, 06:01

Published 7 декабря 2017, 06:01

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Коммунальную аварию в пригороде Хабаровска устранили с горем пополам

7 декабря 2017, 06:01
Сюжет
Коммунальное хозяйство
Дом находится в ведении военных, которые несколько часов не помогали жильцам

В селе Матвеевка в пригороде Хабаровска после долгого ожидания устранили коммунальную аварию в жилом доме. Сильнее всего пострадала квартира на последнем этаже, которую несколько часов заливало горячей водой прямо с потолка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам местной жительницы Татьяны Михайловой, ей уже дали выключенные ранее отопление и воду. На борьбу с порывом трубы пришёл слесарь, который не представился и не сообщил, от какой организации действует.

«Пришёл слесарь из аварийной службы, заменил нам кусок трубы, которую прорвало. Сейчас вода и отопление у нас в квартире есть, но вся мебель и все вещи мокрые. Насчёт возмещения ущерба в управляющей компании обратную связь нам никто не давал», — рассказала корреспонденту агентства Татьяна Михайлова.

Дом № 64 по Матвеевскому шоссе находится в ведении Минобороны, поэтому устранять аварию должна управляющая организация военных. В администрации Хабаровского района прокомментировали ситуацию и сообщили, что в ООО «Главное управление жилищного фонда» (ныне зданиями военных заведует новое «ЦЖКУ» — прим. ред.) отреагировали на проблему только после звонка от местных властей.

«В районной диспетчерской службе работает один телефон, по которому диспетчер принимает сообщения и связывается с соответствующими службами, чтобы направить их на место происшествия. При этом в Хабаровском крае работает единый многоканальный номер вызова экстренных служб 112, по которому также возможно вызвать помощь в экстренной ситуации. Как сообщили в администрации Тополевского сельского поселения, жильцы затопленного дома обратились за помощью к ним, и только после того, как сотрудники сельской администрации дозвонились до ООО «ГУ ЖФ» (бывшая УК «Славянка»), компания отправила на место происшествия свою аварийную бригаду», — объяснили в администрации района.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», горячая вода ручьём лилась на жительницу Матвеевки из люстры. Из-за коммунальной аварии, которую длительное время не могли устранить, пострадали несколько квартир многоэтажного дома.

#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровский район#Минобороны#Коммунальное хозяйство
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