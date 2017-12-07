Цены на проезд в автобусах Владивостока могут повысить до 28 рублей

Posted 7 декабря 2017, 02:53
Published 7 декабря 2017, 02:53
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Тариф на перевозки в пассажирском транспорте Владивостока экономически необоснован, об этом заявил сегодня, 7 декабря, в ходе заседания Думы Владивостока председатель депутатского комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков, передает РИА «Восток-Медиа».
В ходе заседания Думы в числе прочих рассматривался вопрос о корректировке бюджета на 2017 год. Заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова сообщила, что городским автотранспортным предприятиям планируется предоставить субсидию в размере 26 миллионов рублей, а электротраспорт получит дополнительно пять с половиной миллионов из городской казны. В ходе обсуждения вопроса Владимир Исаков пояснил, что общественный транспорт во Владивостоке является убыточным по причине того, что тариф на перевозку в 21 рубль экономически не обоснован.
«Тариф, который существует в городе Владивостоке, мягко говоря, экономически не обоснован. Даже в Хабаровске тариф 28 рублей. По экономическим расчётам, которые предоставлялись в наш комитет, тариф в 25 рублей позволит работать «в ноль», а тариф в 28 рублей позволит хоть как-то двигаться вперед - закладывать деньги на обновление транспорта, ремонтировать и так далее» - пояснил депутат.
Исаков добавил, что модернизация городского электрического транспорта вообще невозможна без краевой или федеральной поддержки.
«Модернизация автотранспортного комплекса города - это работа, требующая политического решения и привлечения федеральных, краевых и городских денежных средств, только так этот вопрос можно решить. А пока мы изыскиваем деньги, чтобы «залатать дыры» - рассказал он.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа» прошлое повышение цен произошло 23 января 2017 года. Во Владивостоке ко всему прочему увеличилась стоимость проезда в электрическом транспорте. За поездку в автобусе горожане стали платить 21 рубль, в трамвае и троллейбусе – 14 рублей, а на фуникулёре – 12 рублей. Такие тарифы продержались весь 2017 год.
Примечательно, что ровно за год до этого стоимость билетов также увеличилась на рубль. При этом далеко не все жители краевого центра с пониманием отнеслись к повышению цен.