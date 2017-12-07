Цены на проезд в автобусах Владивостока могут повысить до 28 рублей

В ходе заседания Думы в числе прочих рассматривался вопрос о корректировке бюджета на 2017 год. Заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова сообщила, что городским автотранспортным предприятиям планируется предоставить субсидию в размере 26 миллионов рублей, а электротраспорт получит дополнительно пять с половиной миллионов из городской казны. В ходе обсуждения вопроса Владимир Исаков пояснил, что общественный транспорт во Владивостоке является убыточным по причине того, что тариф на перевозку в 21 рубль экономически не обоснован.