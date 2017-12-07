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Posted 7 декабря 2017, 08:05

Published 7 декабря 2017, 08:05

Modified 17 августа 2022, 09:13

Updated 17 августа 2022, 09:13

В Приморье 30-тонный контейнер рухнул на грузовик

7 декабря 2017, 08:05
Причиной этого инцидента стала поломка крана-подъёмника

Сегодня в Артёме произошёл серьёзный автомобильный инцидент. Он едва не закончился трагически, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На одном из контейнерных терминалов Приморья сегодня произошло серьёзное ЧП. На территории объекта огромный контейнер рухнул на большегруз DAF. По информации dps_control, у крана, который опускал контейнер на грузовик, отказал тормоз. В результате 30-тонный железный ящик на всех парах полетел вниз. Он рухнул прямо на кабину грузовика. Водитель машины не пострадал – его спасло безупречное следование технике безопасности. Он находился на улице, как и написано в инструкции. Если бы мужчина был более безалаберным, то инцидент мог закончиться гораздо печальнее.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что инциденты с участием большегрузов в Приморье происходят постоянно. Так, в октябре на объездной трассе Владивостока перевернулась фура с картофелем. Чуть ранее другой «тяжеловес» рухнул на малолитражку. Один из самых последних инцидентов произошёл прямо в центре Владивостока – там в начале недели на бок завалилась фура.

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