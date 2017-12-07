В Приморье 30-тонный контейнер рухнул на грузовик

На одном из контейнерных терминалов Приморья сегодня произошло серьёзное ЧП. На территории объекта огромный контейнер рухнул на большегруз DAF. По информации dps_control, у крана, который опускал контейнер на грузовик, отказал тормоз. В результате 30-тонный железный ящик на всех парах полетел вниз. Он рухнул прямо на кабину грузовика. Водитель машины не пострадал – его спасло безупречное следование технике безопасности. Он находился на улице, как и написано в инструкции. Если бы мужчина был более безалаберным, то инцидент мог закончиться гораздо печальнее.