В Приморье вернулся многострадальный экипаж танкера Crystal East

Танкер Crystal East арестовали портовые власти Объединённых Арабских Эмиратов за долги компании перед Газпромбанком в размере 14 миллионов долларов. Судоходная компания «Находка-Портбункер» находится в стадии банкротства, что осложняло поиски сменного экипажа в Находке. Моряки не спешили устраиваться на арестованное судно, где задерживают заработную плату. Но несколько дней назад на судно прибыла замена, и многострадальный экипаж сегодня вернулся в Приморье. Как сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, долгая эпопея репатриации брошенных моряков на родину завершилась успешно. При этом многострадальному экипажу ещё предстоит ждать всех заработанных денег, которые они смогут получить после продажи судна.