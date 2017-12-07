В Приморье вернулся многострадальный экипаж танкера Crystal East

Posted 7 декабря 2017, 06:40
Published 7 декабря 2017, 06:40
Modified 17 сентября 2022, 14:48
Updated 17 сентября 2022, 14:48
Сегодня, 7 декабря, в Находку вернулся экипаж задержанного в Персидском заливе танкера Crystal East, сообщает РИА «Восток-Медиа». Несколько месяцев власти Приморья, родственники членов экипажа судна компании «Находка-Портбункер», представители Российского морского профсоюза, Генеральное консульство РФ в Дубае, представители Газпромбанка и кризисный управляющий судоходной компании-банкрота вели переговоры по возвращению моряков на Дальний Восток.
Танкер Crystal East арестовали портовые власти Объединённых Арабских Эмиратов за долги компании перед Газпромбанком в размере 14 миллионов долларов. Судоходная компания «Находка-Портбункер» находится в стадии банкротства, что осложняло поиски сменного экипажа в Находке. Моряки не спешили устраиваться на арестованное судно, где задерживают заработную плату. Но несколько дней назад на судно прибыла замена, и многострадальный экипаж сегодня вернулся в Приморье. Как сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, долгая эпопея репатриации брошенных моряков на родину завершилась успешно. При этом многострадальному экипажу ещё предстоит ждать всех заработанных денег, которые они смогут получить после продажи судна.
Как ранее информировало РИА «Восток-Медиа», в Персидском заливе подали сигнал SOS три судна из Находки – «Кристал Ист», «Каролина Винд» и «Кристал Норд». Через некоторое время в ситуацию вмешалась администрация Приморского края. Врио губернатора Андрей Тарасенко поручил департаменту международного сотрудничества оказать содействие компании-судовладельцу в решении проблемы с доставкой моряков на родину.