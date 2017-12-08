Эксперты рассказали правду о зарплатах в Приморье

Амурская область в списке субъектов обогнала Приморье на одну позицию и заняла 18 место. Число граждан, которые получают больше сотни тысяч рублей составляет 3,76 %, а вот ниже прожиточного минимума выплачивают 9-и процентам трудящихся. Немного лучше ситуация обстоит в Хабаровском крае, который расположился на 16 строчке рейтинга, здесь выше число рабочих с высокой зарплатой – 4,55 %, и порядком ниже тех, кто получает меньше десяти тысяч – 3,6 %.