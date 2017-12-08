Эксперты рассказали правду о зарплатах в Приморье

Posted 8 декабря 2017, 03:26
Published 8 декабря 2017, 03:26
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
Приморский край занял 19 строчку в рейтинге заработных плат 2017 года в России. Доля трудящихся с зарплатой выше 100 тысяч рублей составляет 3,71 % от общего числа рабочих, а ниже 10 тысяч получают 6,2 % людей. Такие подсчёты представили эксперты информационного агентства «Рейтинг» на основе данных Росстата. Составители в качестве основного показателя использовали долю работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц, а также число тех, кто получает меньше прожиточного минимума, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Амурская область в списке субъектов обогнала Приморье на одну позицию и заняла 18 место. Число граждан, которые получают больше сотни тысяч рублей составляет 3,76 %, а вот ниже прожиточного минимума выплачивают 9-и процентам трудящихся. Немного лучше ситуация обстоит в Хабаровском крае, который расположился на 16 строчке рейтинга, здесь выше число рабочих с высокой зарплатой – 4,55 %, и порядком ниже тех, кто получает меньше десяти тысяч – 3,6 %.
В тройку лидеров рейтинга зарплат вошёл один из субъектов Дальнего Востока: Чукотский автономный округ занял вторую строчку в списке. Первое место получила Ямало-Ненецкая автономия, а на третьей позиции расположилась Москва.
Ещё несколько дальневосточных регионов попали в первую десятку - это Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край и Республика Саха (Якутия).
Ниже всех среди регионов ДФО расположилась Еврейская автономная область, которая заняла 35 позицию рейтинга.
В целом по России лишь 4,1 % работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей на руки в месяц. Почти все регионы, лидирующие, по доле высокооплачиваемых работников – это удалённые регионы, а также столица. В девяти субъектах страны число людей, получающих менее 10 тысяч рублей в месяц, превышает 25 %. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан - 35 % и Карачаево-Черкесская Республика - 30,5%.