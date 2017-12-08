Неравнодушные хабаровчане согрели нуждающихся детей

Благотворительная акция «От тёплого сердца» проходит в Хабаровском крае уже во второй раз. И в этом году желающих помочь стало больше вдвое. Благодаря им только в районе имени Лазо помогли семьям из 56 населённых пунктов. Всего за период акции удалось одеть к зиме около тысячи детей и подростков.