Неравнодушные хабаровчане согрели нуждающихся детей

Posted 8 декабря 2017, 03:51
Published 8 декабря 2017, 03:51
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В Хабаровском крае завершилась благотворительная акция «От тёплого сердца», организованная министерством социальной защиты и краевым Союзом женщин. Одними из последних подарки, собранные жителями региона, получили воспитанники Хорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
«Нужно видеть, как радуются дети подаркам, которые собрали люди — простые горожане. Одежду собирали обычные люди: многодетные, одинокие мамы, предприниматели», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» председатель «Союза женщин Хабаровского края» Вера Дегтярёва.
В посёлке работы мало, поэтому в трудной жизненной ситуации там оказалась практически каждая третья семья. В зимние холода помощь благотворителей оказалась спасительной для постояльцев центра и для жителей Хора. Для детей разного возраста привезли шапки, варежки, перчатки, куртки и пуховики. Наталья Конюхова взяла тёплую одежду для всех своих пятерых детей.
«Это очень сильно выручает в финансовом плане. Хорошо, когда знаешь — можно обратиться в определённую организацию и получить там помощь», — отметила Наталья Конюхова.
Благотворительная акция «От тёплого сердца» проходит в Хабаровском крае уже во второй раз. И в этом году желающих помочь стало больше вдвое. Благодаря им только в районе имени Лазо помогли семьям из 56 населённых пунктов. Всего за период акции удалось одеть к зиме около тысячи детей и подростков.
«Все вещи, которые собирали, поэтапно вывозили в населённые пункты, куда наши сотрудники ездят в патронажи, в рейды. С каждым рейдом было обслужено 102 семьи за этот период. И более четырёхсот детей получили благотворительную помощь», — сообщила директор Хорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяна Рубанова.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что благотворительная акция «От тёплого сердца» стартовала в регионе в октябре. Варежки, носки, шапки и шарфы собирали до 30 ноября. В начале декабря вещи начали передавать нуждающимся.