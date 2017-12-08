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Posted 8 декабря 2017, 03:51

Published 8 декабря 2017, 03:51

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Неравнодушные хабаровчане согрели нуждающихся детей

8 декабря 2017, 03:51
Сюжет
Зима
Больше 100 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили тёплые вещи

В Хабаровском крае завершилась благотворительная акция «От тёплого сердца», организованная министерством социальной защиты и краевым Союзом женщин. Одними из последних подарки, собранные жителями региона, получили воспитанники Хорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

«Нужно видеть, как радуются дети подаркам, которые собрали люди — простые горожане. Одежду собирали обычные люди: многодетные, одинокие мамы, предприниматели», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» председатель «Союза женщин Хабаровского края» Вера Дегтярёва.

В посёлке работы мало, поэтому в трудной жизненной ситуации там оказалась практически каждая третья семья. В зимние холода помощь благотворителей оказалась спасительной для постояльцев центра и для жителей Хора. Для детей разного возраста привезли шапки, варежки, перчатки, куртки и пуховики. Наталья Конюхова взяла тёплую одежду для всех своих пятерых детей.

«Это очень сильно выручает в финансовом плане. Хорошо, когда знаешь — можно обратиться в определённую организацию и получить там помощь», — отметила Наталья Конюхова.

Благотворительная акция «От тёплого сердца» проходит в Хабаровском крае уже во второй раз. И в этом году желающих помочь стало больше вдвое. Благодаря им только в районе имени Лазо помогли семьям из 56 населённых пунктов. Всего за период акции удалось одеть к зиме около тысячи детей и подростков.

«Все вещи, которые собирали, поэтапно вывозили в населённые пункты, куда наши сотрудники ездят в патронажи, в рейды. С каждым рейдом было обслужено 102 семьи за этот период. И более четырёхсот детей получили благотворительную помощь», — сообщила директор Хорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяна Рубанова.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что благотворительная акция «От тёплого сердца» стартовала в регионе в октябре. Варежки, носки, шапки и шарфы собирали до 30 ноября. В начале декабря вещи начали передавать нуждающимся.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Благотворительная акция#Зима
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