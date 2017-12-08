Портал госуслуг поможет приморцам записать ребёнка в детский сад

Posted 8 декабря 2017, 06:05
Published 8 декабря 2017, 06:05
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Очередь в детский сад может растянуться на несколько лет, но это не страшно, ведь стоять в ней всё это время необязательно. Благодаря порталу gosuslugi.ru жители Приморья могут записать ребёнка в дошкольное учреждение через Интернет и встать в электронную очередь.
Электронные услуги существенно экономят время молодой семьи. Подача заявления через Интернет равносильна личному обращению с предъявлением паспорта, только без временных затрат на дорогу, ожидания своей очереди на приём и необходимости вообще вставать с удобного кресла. Подать заявление можно с любого компьютера или мобильного устройства с доступом в интернет.
Процесс подачи заявления отличается простотой и наглядностью. С помощью интерактивной карты на портале госуслуг родители могут выбрать самое удобное учреждение (поближе к дому или по пути на работу) и несколько альтернативных вариантов чуть поодаль, если по каким-либо причинам ребёнка невозможно поставить в очередь на нужную дату. Разумеется, нет никакой необходимости оббегать лично каждый сад – документы подаются один раз, а за всё остальное отвечает автоматизированная система обработки заявок.
Портал gosuslugi.ru поможет правильно подготовить все бумаги: перечень документов с указанием количества копий, бланки с рекомендациями по заполнению, список дополнительных справок и случаев их предоставления — всё это есть на сайте.
Через госуслуги можно также подать заявление на установление компенсации, которая покроет часть оплаты детского сада. Выяснить, кому и в каких случаях полагается эта компенсация, поможет подробное описание этой услуги.
Хотя портал и сокращает количество личных визитов, полностью исключить необходимость присутствия невозможно – важные документы, например повторное свидетельство о рождении, выдаются только на руки. В таких случаях стоит воспользоваться предварительной записью на госуслугах и записаться на приём в удобное время и день. Предварительная запись позволит избежать очередей и спланировать посещение так, чтобы ребёнка было с кем оставить дома.