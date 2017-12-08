Портал госуслуг поможет приморцам записать ребёнка в детский сад

Процесс подачи заявления отличается простотой и наглядностью. С помощью интерактивной карты на портале госуслуг родители могут выбрать самое удобное учреждение (поближе к дому или по пути на работу) и несколько альтернативных вариантов чуть поодаль, если по каким-либо причинам ребёнка невозможно поставить в очередь на нужную дату. Разумеется, нет никакой необходимости оббегать лично каждый сад – документы подаются один раз, а за всё остальное отвечает автоматизированная система обработки заявок.