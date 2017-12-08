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Posted 8 декабря 2017, 06:23

Published 8 декабря 2017, 06:23

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

В Хабаровске автобусы № 25 будут ходить по новому расписанию

8 декабря 2017, 06:23
Сюжет
Автобусы
Изменения внесли для стабилизации экономики ХПАТП № 1

В дальневосточной столице изменится расписание движения автобусов по маршруту № 25, который соединяет южную часть города с центральной. Последние рейсы будут отправляться до 23 часов — и по будням, и по выходным.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, перемены связаны с тем, что на муниципальном предприятии-банкроте «ХПАТП № 1» хотят стабилизировать финансово-экономическое положение. Часть подвижного состава переводят из автоколонны «Южная» в базовое предприятие, кеоторое находится на улице Промышленной.

Новое расписание начнёт действовать с 12 декабря. Последний рейс по маршруту № 25 из Южного микрорайона до Уссурийского бульвара в будние дни будет отправляться в 22:40, в обратном направлении — в 22:46. В выходные дни из Южного микрорайона последний автобус будет выдвигаться в 22:47, а с Уссурийского бульвара — в 22:50. Информацию о наличии транспортных средств на маршруте и о времени их прибытия на остановку можно получить у диспетчера МБУ «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр» по телефону 91-02-07.

Изменения также коснулись движения трамваев № 5 и троллейбусов № 1. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», по выходным единицы электротранспорта будут отправляться в последние рейсы на полчаса позже, чем в будние дни.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Автобусный маршрут#Автобусы
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