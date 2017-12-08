В Хабаровске автобусы № 25 будут ходить по новому расписанию

Новое расписание начнёт действовать с 12 декабря. Последний рейс по маршруту № 25 из Южного микрорайона до Уссурийского бульвара в будние дни будет отправляться в 22:40, в обратном направлении — в 22:46. В выходные дни из Южного микрорайона последний автобус будет выдвигаться в 22:47, а с Уссурийского бульвара — в 22:50. Информацию о наличии транспортных средств на маршруте и о времени их прибытия на остановку можно получить у диспетчера МБУ «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр» по телефону 91-02-07.