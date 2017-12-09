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Posted 9 декабря 2017, 02:40

Published 9 декабря 2017, 02:40

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Во Владивостоке буйный пациент устроил дебош в больнице

9 декабря 2017, 02:40
Сюжет
Происшествие
Он ругался матом, оскорблял людей и приставал к ним

В Приморье оштрафовали мужчину, устроившего дебош в лечебном учреждении. Он нарушил общественный порядок, ругался матом и оскорблял людей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку, неприятный инцидент случился в инфекционном отделении Владивостокской клинической больницы № 2. Об угрозах со стороны посетителя больницы в полиции рассказал врач медучреждения. Медик обратился в дежурную часть отдела полиции № 5 по Советскому району.

Как оказалось, 44-летний посетитель больницы – житель города Артёма - устроил дебош и угрожал физической расправой медицинскому персоналу. Прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства опросили заявительницу, очевидцев инцидента и провели осмотр места случившегося.

Стражи порядка задержали мужчину и доставили в отделение. Специалисты составили протокол за мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам.

За хулиганские действия в медицинском учреждении Владивостока ему грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

К слову, в медучреждениях краевого центра нередко происходят подобные инциденты. Так, в мае этого года неадекватный мужчина с пробитой головой бросался на врачей, а также повредил несколько автомобилей на парковке «тысячекоечной» больницы.

#Новости#Происшествие
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