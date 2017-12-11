Приморские депутаты намерены совершенствовать программу «Доступная среда»

Рассказывая о мерах, предпринимаемых на законодательном уровне, спикер краевого парламента отметил, что только за последний месяц Законодательное собрание приняло сразу два краевых закона, направленных на создание доступной среды и обеспечение социальной защищенности лиц с инвалидностью. Внесены изменения в закон «О государственной социальной помощи в Приморском крае». Перечень жизненно необходимых товаров дополнен вспомогательными средствами для людей с ограничениями жизнедеятельности. Также малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане-инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получили право расходовать деньги государственной социальной помощи на приобретение вспомогательных средств. Поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае» обязывают перевозчиков обеспечить доступность транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, а также предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на воздушном, водном, железнодорожном и автомобильном транспорте межмуниципального сообщения.