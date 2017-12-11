Приморские депутаты намерены совершенствовать программу «Доступная среда»

Posted 11 декабря 2017, 01:10
Published 11 декабря 2017, 01:10
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Реализация программы «Доступная среда», вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь, создание условий для их самореализации – таковы основные темы встречи председателя Законодательного собрания Приморского края с общественностью Артёмовского городского округа.
Накануне председатель ЗС ПК Александр Ролик обсудил проблемы инвалидов с председателем Думы Артёмовского городского округа Анатолием Баделем, начальником территориального управления микрорайона «Шахта «Амурская» Владимиром Прокопцом и активистами общества инвалидов.
Рассказывая о мерах, предпринимаемых на законодательном уровне, спикер краевого парламента отметил, что только за последний месяц Законодательное собрание приняло сразу два краевых закона, направленных на создание доступной среды и обеспечение социальной защищенности лиц с инвалидностью. Внесены изменения в закон «О государственной социальной помощи в Приморском крае». Перечень жизненно необходимых товаров дополнен вспомогательными средствами для людей с ограничениями жизнедеятельности. Также малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане-инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получили право расходовать деньги государственной социальной помощи на приобретение вспомогательных средств. Поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае» обязывают перевозчиков обеспечить доступность транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, а также предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на воздушном, водном, железнодорожном и автомобильном транспорте межмуниципального сообщения.
«Решение задачи по предоставлению максимальной транспортной доступности для людей с инвалидностью не простое, но этим необходимо заниматься», – отметил Александр Ролик.
Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья неоднократно выносились на обсуждение комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан. Председатель данного комитета Игорь Чемерис так же, как и Александр Ролик, является депутатом от Артёмовского городского округа. В мае нынешнего года на острове Русском прошло тематическое выездное заседание комитета с участием представителей профильных департаментов администрации Приморского края и общественных организаций инвалидов, посвящённое проблемным вопросам реализации государственной программы «Доступная среда».
В Артёме постепенно решаются проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. Во многих учреждениях появились пандусы, поручни, кнопки вызова персонала, специальные туалетные комнаты. Среди таковых – детские сады, центр творческого и гуманитарного развития города Артёма. В пяти школах установлено специализированное учебное оборудование, оборудованы сенсорные комнаты, проводятся консультационные мероприятия с детьми и родителями, воспитывающими детей с особенностями здоровья. Под потребности людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха адаптированы ряд спортивных сооружений, в том числе стадион «Угольщик».
О том, что артёмовцы с инвалидностью сегодня имеют необходимые условия для занятий спортом, рассказал и председатель общества инвалидов городского округа Андрей Панченко. У общества есть свой спортзал, многие посещают бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс.
«Наша спортивная команда «Каскад» на протяжении трех последних лет занимает первое место по Приморскому краю и является абсолютным чемпионом края. В этом году член нашего общества Валерий Косюк завоевал золотую медаль на общероссийских соревнованиях в Тамбове по пауэрлифтингу и стал чемпионом России», – с гордостью рассказал Андрей Панченко.
Наиболее активных членов общества инвалидов благодарственными письмами отметил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.