В Хабаровске молодёжь ОНФ «зажгла» Россию в окнах общежития

«Мы сразу откликнулись на это предложение. У нас в организации большинство — студенты, поэтому сразу родилась идея использовать в качестве своеобразного холста здание одного из общежитий. Остановились на здании, где живут ученики Тихоокеанского государственного университета. Получилось здорово. Это очень хорошо, что мы — молодежка ОНФ сработали как единый механизм, поддержали друг друга. Приятно, что единомышленники есть и на Чукотке, и в Хабаровске, и в Москве», — поделился активист Молодёжки ОНФ Денис Шелевой.