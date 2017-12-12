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Posted 12 декабря 2017, 05:39

Published 12 декабря 2017, 05:39

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

В Хабаровске молодёжь ОНФ «зажгла» Россию в окнах общежития

12 декабря 2017, 05:39
Сюжет
Молодёжь
Общественникам не помещала сильная метель

Хабаровская молодёжь отметила световой акцией День Конституции, который отмечается в России сегодня, 12 декабря. Активистам не помешала сильная метель, которая пришла в краевую столицу накануне, передаёт РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу местного отделения Общероссийского народного фронта.

Хабаровчане поддержали инициативу чукотских общественников, которые предложили отметить государственный праздник зажжением света в окнах так, чтобы образовалось слово «Россия». Правда, в Анадыре, а также в соседнем регионе — Камчатском крае, куда тоже обращались активисты, не удалось найти подходящего здания. Тогда на помощь пришли молодые общественники дальневосточной столицы.

«Мы сразу откликнулись на это предложение. У нас в организации большинство — студенты, поэтому сразу родилась идея использовать в качестве своеобразного холста здание одного из общежитий. Остановились на здании, где живут ученики Тихоокеанского государственного университета. Получилось здорово. Это очень хорошо, что мы — молодежка ОНФ сработали как единый механизм, поддержали друг друга. Приятно, что единомышленники есть и на Чукотке, и в Хабаровске, и в Москве», — поделился активист Молодёжки ОНФ Денис Шелевой.

Слово «Россия» появилось в окнах хабаровского общежития ровно в полночь по времени Анадыря, когда календарно в стране наступил День Конституции. Сильнейший тайфун, который обрушился на Хабаровск накануне акции, не помешал молодёжи осуществить задуманное.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», государственный праздник, которые российские власти учредили в связи с принятием основного загона государства, отмечается в этом году в 24-й раз. Агентство также предлагает своим читателем проверить знание Конституции, ответив на вопросы несложного теста.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Молодёжь#ОНФ
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