Сахалинскую область посетили 18 тысяч иностранцев на круизных лайнерах

Как отмечают в Сахалинском агентстве по туризму, скоро ситуация может кардинально измениться. На сегодняшний день ведутся переговоры о сотрудничестве с двумя новыми круизными компаниями – это значительно увеличит количество туристов. Также решается вопрос о модернизации Корсаковского порта. Планируется возвести новый пассажирский терминал и удлинить причал. Тот, что сейчас имеется, не всегда может принимать круизные корабли – им часто приходится оставаться на рейсе, откуда пассажиров на тендерах переправляют на берег. После реконструкции порта их количество может увеличиться в три раза.