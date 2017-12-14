Сахалинскую область посетили 18 тысяч иностранцев на круизных лайнерах

Posted 13 декабря 2017, 23:14
Published 13 декабря 2017, 23:14
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Сахалинскую область на круизных лайнерах посетили свыше 18 тысяч туристов из более 70 стран. Больше всего было представителей Японии, Республики Корея, Австралии и США. Таких показателей удалось добиться за пять лет с начала развития круизного туризма в регионе.
Как отмечают в Сахалинском агентстве по туризму, скоро ситуация может кардинально измениться. На сегодняшний день ведутся переговоры о сотрудничестве с двумя новыми круизными компаниями – это значительно увеличит количество туристов. Также решается вопрос о модернизации Корсаковского порта. Планируется возвести новый пассажирский терминал и удлинить причал. Тот, что сейчас имеется, не всегда может принимать круизные корабли – им часто приходится оставаться на рейсе, откуда пассажиров на тендерах переправляют на берег. После реконструкции порта их количество может увеличиться в три раза.