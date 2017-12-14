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Posted 13 декабря 2017, 23:14

Published 13 декабря 2017, 23:14

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Сахалинскую область посетили 18 тысяч иностранцев на круизных лайнерах

13 декабря 2017, 23:14
После реконструкции порта в Корсакове их количество может увеличиться в три раза

Сахалинскую область на круизных лайнерах посетили свыше 18 тысяч туристов из более 70 стран. Больше всего было представителей Японии, Республики Корея, Австралии и США. Таких показателей удалось добиться за пять лет с начала развития круизного туризма в регионе.

Как отмечают в Сахалинском агентстве по туризму, скоро ситуация может кардинально измениться. На сегодняшний день ведутся переговоры о сотрудничестве с двумя новыми круизными компаниями – это значительно увеличит количество туристов. Также решается вопрос о модернизации Корсаковского порта. Планируется возвести новый пассажирский терминал и удлинить причал. Тот, что сейчас имеется, не всегда может принимать круизные корабли – им часто приходится оставаться на рейсе, откуда пассажиров на тендерах переправляют на берег. После реконструкции порта их количество может увеличиться в три раза.

#Новости#Общество#Сахалинская область
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