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Posted 15 декабря 2017, 01:10

Published 15 декабря 2017, 01:10

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Около 30 тысяч хабаровчан поддержали в 2017-м защиту окружающей среды

15 декабря 2017, 01:10
Сюжет
Благоустройство
В дальневосточной столице подвели итоги Года экологии в России

Власти Хабаровска в завершение объявленного в России Года экологии подвели итоги мероприятий, направленных на защиту окружающей среды. Таких в дальневосточной столице прошло больше 200, а поддержали их около 30 тысяч горожан. Эти данные прозвучали на специальной церемонии, где чествовали организаторов экологических акций и активистов за внимание и вклад в благоустройство города, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Экология — это чистая вода, отсутствие мусора, озеленение города, борьба с пылью, грязью и несанкционированными свалками, вовремя убранные улицы и дворы. Экология — это всё, что нас окружает. В рейтинге городов по состоянию экологии город Хабаровск поднялся выше, но есть ещё проблемы, которые связаны с загрязняющими производствами. Над этим нам предстоит ещё работать. В целом мониторинг воздушной среды и реки Амур показывает то, что часть экологических проблем преодолена», — рассказал мэр города Александр Соколов.

За текущий год активисты провели множество мероприятий: День защиты от экологической опасности, праздник «День Земли», детский экологический форум, шествие юных экологов, конкурсе «ЭкоКвест», общественную экологическую акцию «Чистые берега Амура», «Экопатруль» и «Древонасаждение», а также конкурс «Субботник во дворе дома, где живёт моя семья». За участие в последнем хабаровский градоначальник наградил активистов.

«Мы приняли участие в конкурсе ещё весной. Конкурс проводится ежегодно, и ежегодно наш математический лицей принимает в нём участие. Дело в том, что рядом с нашим лицеем есть скверное место, грубо говоря, помойка. Из этой помойки мы сделали клумбу. Своими собственными силами убрали мусор, предупредили местных жителей о том, что помойка перенесена в другое место, разбили клумбу и всё лето за ней ухаживали», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Математический лицей» Ольга Равкуть.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», кроме этого лицея, в весеннем этапе конкурса отличились подростково-молодёжный клуб «Геодезист» и «Юбилейный», школы №№ 56, 51 и 30, военно-патриотический клуб «Данко» и детско-юношеский центр «Импульс». В осеннем лидировали молодёжный совет ТЭЦ-2, автодорожный техникум, подростково-молодёжный клуб «Рассвет», школа № 24 и лицей «Ритм».

#Новости#Хабаровский край#Общество#Благоустройство#Экология#Год экологии
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