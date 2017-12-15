Около 30 тысяч хабаровчан поддержали в 2017-м защиту окружающей среды

«Мы приняли участие в конкурсе ещё весной. Конкурс проводится ежегодно, и ежегодно наш математический лицей принимает в нём участие. Дело в том, что рядом с нашим лицеем есть скверное место, грубо говоря, помойка. Из этой помойки мы сделали клумбу. Своими собственными силами убрали мусор, предупредили местных жителей о том, что помойка перенесена в другое место, разбили клумбу и всё лето за ней ухаживали», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Математический лицей» Ольга Равкуть.