В Хабаровске отремонтировали два бывших детсада Минобороны

Posted 15 декабря 2017, 07:43
Published 15 декабря 2017, 07:43
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В Хабаровске по программе капитальных вложений в 2017 году на 30 объектах образования провели строительные и ремонтные. На это потратили 1 миллиард 400 миллионов рублей. В новом году воспитанников смогут принять два детских сада.
Капитально отремонтировали детский сад на улице Фрунзе. Раньше он был на балансе министерства обороны России и оказался в ужасном состоянии: коммунальные сети сгнили, на стенах — грибок, кирпичная кладка обрушивалась. Ремонта там не было с 1977 года. После того как детский сад стал муниципальным, в нём заменили все коммуникации, укрепили стены и кровлю, сделали новый пищеблок.
Такая же ситуация сложилась в детсаду на улице Ленина. Как сообщает пресс-служба городской администрации, он был рассчитан на 100 детей, а после реконструкции сможет принять 150 человек. Всего в нынешнем году при поддержке правительства Хабаровского края выделили 73 миллиона на ремонт детских садов Минобороны — это шесть зданий. Два из них невозможно эксплуатировать дальше — они не подходят по требованиям, которые предъявляют к муниципальным дошкольным учреждениям. Возможно, здания отремонтируют и передадут под частные детсады в рамках программы муниципально-частного партнёрства.
«Мы получим практически 500 мест в дошкольных учреждениях, 400 из них — в этом году, в работе ещё детский сад на 100 мест. Проблема с детсадами практически решена. Сегодня перед нами стоит задача — часть объектов перевести на приём детей самого младшего возраста, оказывать услуги по дошкольному воспитанию малышей ясельного возраста», — рассказал мэр города Александр Соколов.