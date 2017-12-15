В Хабаровске отремонтировали два бывших детсада Минобороны

Такая же ситуация сложилась в детсаду на улице Ленина. Как сообщает пресс-служба городской администрации, он был рассчитан на 100 детей, а после реконструкции сможет принять 150 человек. Всего в нынешнем году при поддержке правительства Хабаровского края выделили 73 миллиона на ремонт детских садов Минобороны — это шесть зданий. Два из них невозможно эксплуатировать дальше — они не подходят по требованиям, которые предъявляют к муниципальным дошкольным учреждениям. Возможно, здания отремонтируют и передадут под частные детсады в рамках программы муниципально-частного партнёрства.