Хабаровские педагоги помогут открыть в Китае класс русского языка

Posted 18 декабря 2017, 06:31
Published 18 декабря 2017, 06:31
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В китайском городе Санья на острове Хайнань откроют класс русского языка. Он появится благодаря педагогам из Хабаровска, которые обучат своих иностранных коллег методике преподавания.
Открытие такого класса — это один из пунктов совместного соглашения между управлениями образования дальневосточной столицы и города Санья. Это самый южный побратим Хабаровска, который находится на берегу Южно-Китайского моря.
«Русский класс появится в одной из местных школ. Уже в марте будущего года он начнёт работу. Организацией его работы займутся педагоги из Хабаровска — именно им предстоит дать методику преподавания русского языка для местных педагогов», — рассказала начальник управления образования Хабаровска Ольга Тен.
Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, города также будут обмениваться делегациями педагогов и школьников. Первые такие встречи уже состоялись: в курортном городе на юге Китая побывали хабаровские ученики и их учителя. Там состоялась выставка творческих работ жителей дальневосточной столицы, большая часть экспонатов была изготовлена руками детей.
«Это были экспонаты, которые делали школьники в образовательных учреждениях. Выставка имела огромный успех у жителей города Санья, ведь в качестве экспонатов были изделия с русским национальным колоритом — куклы, различные шкатулочки, матрёшки. Гостям выставки мы предлагали наши угощения — сало и дальневосточную селёдку», — рассказала Ольга Тен.
Также дети из города Санья будут принимать участие в выставке к юбилею Хабаровска.