Хабаровские педагоги помогут открыть в Китае класс русского языка

«Русский класс появится в одной из местных школ. Уже в марте будущего года он начнёт работу. Организацией его работы займутся педагоги из Хабаровска — именно им предстоит дать методику преподавания русского языка для местных педагогов», — рассказала начальник управления образования Хабаровска Ольга Тен.