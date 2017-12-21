Школьники Хабаровского края на каникулах поедут в Москву и в Чегдомын

В этом году на новогодних праздниках организованно отдохнут более 100 тысяч школьников. Подготовку обсудили на заседании краевой межведомственной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей. В это время свои двери для ребят откроют шесть загородных оздоровительных лагерей — «Созвездие», «Энергетик», «Детство.ру», «Олимп», «Кедр» и «Западный». Работать будут 160 лагерей с дневным пребыванием, в которых смогут отдохнуть около пяти тысяч школьников, в том числе дети из малоимущих семей. Также дети посетят музеи, театры, кинотеатры, ледовые городки и парки.