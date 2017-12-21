Школьники Хабаровского края на каникулах поедут в Москву и в Чегдомын

Posted 21 декабря 2017, 04:57
Published 21 декабря 2017, 04:57
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
В Хабаровском крае зимние каникулы у школьников пройдут с 30 декабря 2017 года по 10 января 2018-го. Для детей приготовили большую программу: отличившихся отправят на главную ёлку страны, в загородные оздоровительные лагеря и на местные производства — знакомиться с рабочими профессиями.
В этом году на новогодних праздниках организованно отдохнут более 100 тысяч школьников. Подготовку обсудили на заседании краевой межведомственной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей. В это время свои двери для ребят откроют шесть загородных оздоровительных лагерей — «Созвездие», «Энергетик», «Детство.ру», «Олимп», «Кедр» и «Западный». Работать будут 160 лагерей с дневным пребыванием, в которых смогут отдохнуть около пяти тысяч школьников, в том числе дети из малоимущих семей. Также дети посетят музеи, театры, кинотеатры, ледовые городки и парки.
«Главная задача всех структур в новогодние каникулы — обеспечить безопасность детей. Все ответственные лица должны всегда знать, где находятся группы школьников и что с ними всё в порядке. Необходимо организовать каникулы таким образом, чтобы и дети, и их родители провели выходные интересно и, главное, безопасно», — подчеркнул заместитель председателя правительства края Александр Федосов.
Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, 29 школьников отправятся на Кремлёвскую елку в Москву. Кроме того, 40 старшеклассников 8-9 января поедут в Верхнебуреинский район в рамках нового туристского проекта «Чегдомын — шахтёрская столица края». Им покажут производственные площадки ПАО «Ургалуголь», познакомятся с работой шахтёров и взрывотехников разреза «Буреинский», операторов производства и лаборатории горно-обогатительной фабрики «Чегдомын».
Со 2 по 8 января пройдут спортивно-творческие сборы «Олимпиада-на-Амуре», где соберутся 50 участников. А с 3 по 10 января во всех районах состоится «Декада спорта» — это свыше 150 спортивных и физкультурных мероприятий с участием более четырех тысяч человек.