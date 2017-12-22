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Posted 21 декабря 2017, 23:40

Published 21 декабря 2017, 23:40

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Трутнев одобрил: во Владивостоке хотят снести стадион «Динамо»

21 декабря 2017, 23:40
На его месте планируют построить прогулочную зону и культурный центр

Кардинальные изменения облика Владивостока задумали краевые власти. Вместо стадиона «Динамо» на побережье Амурского залива планируют создать прогулочную зону и построить культурный центр, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы краевой администрации, эту идею уже обсудили во время визита на объект полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

«Стадион рассчитан на 10 тысяч человек, но поскольку расположен в самом центре города, где рядом находится и кинотеатр, и крупная гостиница, и порт, и масса административных зданий, в дни проведения футбольных матчей болельщикам из-за большой загруженности дорог, сложно добираться на матчи. Автомобильное движение здесь практически парализуется», – считает вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, курирующий развитие физической культуры и спорта в регионе.

Андрей Тарасенко отметил, что для повышения транспортной доступности спортивного объекта, а также для возвращения центру Владивостока его исторического облика, разработан проект, предусматривающий перенос стадиона в другую часть города.

«Мы подобрали два возможных участка под размещение объекта: один – в микрорайоне Снеговая Падь, а второй – более предпочтительный – в районе золоотвала, где построена новая транспортная развязка», – пояснил Павел Серебряков в ходе представления проекта вице-премьеру.

Планируется, что новый футбольный стадион займет более трех гектаров и сможет вместить 15 тысяч зрителей. Освободившаяся же территория будет использована под создание прогулочной зоны и строительство единого культурного центра. Вероятно, там же разместятся филиалы Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи.

К слову, по итогам осмотра Юрий Трутнев одобрил озвученные планы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что во Владивостоке планируют построить новый футбольный стадион. Об этом заявил врио главы региона Андрей Тарасенко во время встречи с игроками клуба «Луч-Энергия». Правда, речи о том, что старый «Динамо» снесут, тогда речи не было.

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