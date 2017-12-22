Трутнев одобрил: во Владивостоке хотят снести стадион «Динамо»

«Стадион рассчитан на 10 тысяч человек, но поскольку расположен в самом центре города, где рядом находится и кинотеатр, и крупная гостиница, и порт, и масса административных зданий, в дни проведения футбольных матчей болельщикам из-за большой загруженности дорог, сложно добираться на матчи. Автомобильное движение здесь практически парализуется», – считает вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, курирующий развитие физической культуры и спорта в регионе.