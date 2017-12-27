Приморцы смогут хорошо сэкономить на «Оливье»

Примечательно то, что не так давно Росстат подсчитал индекс главных новогодних салатов для регионов России. Специалисты указали, что стоимость килограмма «Оливье» обойдётся жителям Приморского края в 345,74 рубля. Цена здесь почти в два раза больше, чем нынешняя, однако свои подсчёты Росстат делал ещё в ноябре, то есть до наступления новогодних акций в магазинах. Также по подсчётам статистиков, новогодний салат в Хабаровском крае обойдётся в 410,43 рубля, в Еврейской автономной области - 333,48 рублей, а в Амурской области - 304,07 рублей. Специалисты сообщили, что дороже всего блюдо будет стоить для жителей Чукотки: стоимость необходимого набора продуктов там - 526 рублей.