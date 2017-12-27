Приморцы смогут хорошо сэкономить на «Оливье»

Posted 27 декабря 2017, 06:57
Published 27 декабря 2017, 06:57
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Килограмм «Оливье» обойдётся приморцам меньше чем в 200 рублей. В торговых сетях края значительно понизились цены на яйцо, зелёный горошек, майонез, солёные огурцы, молочную колбасу, отмечает пресс-служба краевой администрации.
По информации краевого департамента лицензирования и торговли, ингредиенты для самого популярного праздничного блюда стали дешевле в некоторых супермаркетах Владивостока. Цена набора продуктов для салата стала ниже обычной на 15 %.
В супермаркетах приморской столицы килограмм салата «Оливье» в среднем обойдётся приморцам в 117 - 158 рублей, в зависимости от приобретаемых продуктов.
Примечательно то, что не так давно Росстат подсчитал индекс главных новогодних салатов для регионов России. Специалисты указали, что стоимость килограмма «Оливье» обойдётся жителям Приморского края в 345,74 рубля. Цена здесь почти в два раза больше, чем нынешняя, однако свои подсчёты Росстат делал ещё в ноябре, то есть до наступления новогодних акций в магазинах. Также по подсчётам статистиков, новогодний салат в Хабаровском крае обойдётся в 410,43 рубля, в Еврейской автономной области - 333,48 рублей, а в Амурской области - 304,07 рублей. Специалисты сообщили, что дороже всего блюдо будет стоить для жителей Чукотки: стоимость необходимого набора продуктов там - 526 рублей.