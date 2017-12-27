Степень вины хабаровчанки в падении горки на ребёнка установит суд

Posted 27 декабря 2017, 07:47
Published 27 декабря 2017, 07:47
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Бывший начальник отдела жилищно-эксплуатационного участка подрядной организации предстанет перед судом в Хабаровске. Женщину обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть ребёнка.
Следователи завершили расследование обстоятельств инцидента и собрали доказательную базу. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 2 сентября во дворе дома № 58 по улице Руднева металлическая горка, стоявшая без закрепления, упала на маленького мальчика. Ребёнок получил смертельные травмы и скончался в больнице.
После трагического случая управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда дало задание управляющим компаниям и товариществам собственников жилья провести полную проверку всех детских площадок во дворах многоквартирных домов.
«Установлено, что в августе 2017 года по заданию 39-летней начальника отдела ЖЭУ подрядной организации металлическая горка была перемещена по территории двора и не закреплена на новом месте надлежащим способом, что в итоге привело к трагедии», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю в среду.
Как уже сообщалось, обвиняемая дала признательные показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. За выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предусмотрено несколько видов наказания, в том числе и лишение свободы на срок до 10 лет.