Степень вины хабаровчанки в падении горки на ребёнка установит суд

Как уже сообщалось, обвиняемая дала признательные показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. За выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предусмотрено несколько видов наказания, в том числе и лишение свободы на срок до 10 лет.