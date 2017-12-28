«Прокуроры» из Приморья требуют подарков на Новый год

Приморский край атаковали телефонные мошенники, которые «разводят» предпринимателей не деньги. Они звонят в коммерческие компании и выдают себя за работников прокуратуры. Негодяи сообщают бизнесменам – мол, на вас люди жалуются, надо бы решить этот вопрос. Обязательным условием для «делового» общения мошенники называют покупку дорогого подарка – алкоголь или какую-нибудь колбасную корзинку. В преддверии Нового года такое предложение многим кажется логичным.