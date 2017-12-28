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Posted 28 декабря 2017, 09:04

Published 28 декабря 2017, 09:04

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

«Прокуроры» из Приморья требуют подарков на Новый год

28 декабря 2017, 09:04
Сюжет
Происшествие
Они звонят бизнесменам и приглашают их «обкашлять вопросики»

В Приморском крае снова активизировались телефонные мошенники, сообщает РИА «Восток-Медиа». Злоумышленники изображают из себя работников прокуратуры и требуют подарков.

Приморский край атаковали телефонные мошенники, которые «разводят» предпринимателей не деньги. Они звонят в коммерческие компании и выдают себя за работников прокуратуры. Негодяи сообщают бизнесменам – мол, на вас люди жалуются, надо бы решить этот вопрос. Обязательным условием для «делового» общения мошенники называют покупку дорогого подарка – алкоголь или какую-нибудь колбасную корзинку. В преддверии Нового года такое предложение многим кажется логичным.

В приморской прокуратуре предупреждают: после таких звонков бизнесменам необходимо обращаться в полицию. Доверчивых предпринимателей просто пытаются «развести» на дорогой подарок.

Стоит отметить, что целая волна таких инцидентов прокатилась по Владивостоку в августе. Тогда мошенников, по всей видимости, не смогли найти. Теперь же негодяи активизировались с новой силой. Вычислят ли телефонных хулиганов под занавес 2017 года – неизвестно.

#Новости#Общество#Происшествие#Прокуратура
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