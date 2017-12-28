Синоптики Приморья сделали неутешительный прогноз на последние выходные

Posted 28 декабря 2017, 00:00
Published 28 декабря 2017, 00:00
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Синоптики рассказали о погоде в последние выходные 2017 года. При этом в регионе сохраняется штормовое предупреждение на новогоднюю ночь, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала «Примпогода», в ближайшие выходные погода в Приморье ожидается переменчивой. В субботу, 30 декабря, антициклон обусловит морозную погоду без осадков. В ночные часы воздух выхолодится до −18… −25 градусов, в горных районах до −33. На побережье будет теплее −11… −16 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −6… −13, местами на юге около 0 градусов.
В канун Нового года синоптическая ситуация над югом Дальнего Востока изменится. С районов Жёлтого моря на акваторию Японского выйдет активный циклон, который станет причиной резкого ухудшения погоды в Приморье.
Ожидается, что 31 декабря активный циклон окажется над Японским морем и вызовет в Приморье снегопады различной интенсивности. Циклонический вихрь, выйдя на акваторию Японского моря, в дальнейшем будет смещаться в северо-восточном направлении вдоль побережья Приморья. На большей территории края пройдут интенсивные снегопады, сопровождаемые сильным ветром и метелями. На дорогах ухудшится обстановка из-за снежных накатов и заносов. В первый день нового года непогода сохранится.
В настоящее время существует и вторая версия движения циклонического вихря: он пройдёт южнее, над центральной частью Японского моря в сторону Сангарского пролива. В этом случае снега выпадет меньше.
Проанализировав всю информацию и учитывая тот факт, что ухудшение погоды приходится на новогодние праздники, синоптики Примгидромета приняли решение заблаговременно предупредить о возможном резком ухудшении погоды и передали штормовое предупреждение на 31 декабря и 1 января, о чем ранее писало РИА «Восток-Медиа».