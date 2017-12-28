Синоптики Приморья сделали неутешительный прогноз на последние выходные

Ожидается, что 31 декабря активный циклон окажется над Японским морем и вызовет в Приморье снегопады различной интенсивности. Циклонический вихрь, выйдя на акваторию Японского моря, в дальнейшем будет смещаться в северо-восточном направлении вдоль побережья Приморья. На большей территории края пройдут интенсивные снегопады, сопровождаемые сильным ветром и метелями. На дорогах ухудшится обстановка из-за снежных накатов и заносов. В первый день нового года непогода сохранится.