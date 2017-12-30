Пенсионер из Владивостока получил штраф за катание охранника на капоте

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что на проспекте Красного Знамени во Владивостоке на камеру мобильного телефона случайного очевидца попал мужчина, едущий на капоте. Экстремальная поездка началась от супермаркета на Гоголя, а закончилась в районе Инструментального завода. Причины у столь отчаянных действий водителя оказались весьма неожиданные: водителем Subaru оказался пенсионер, попытавшийся похитить из супермаркета сыр и кофе, а его «пассажиром» — охранник этого магазина.