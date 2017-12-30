Пенсионер из Владивостока получил штраф за катание охранника на капоте

Posted 30 декабря 2017, 01:34
Published 30 декабря 2017, 01:34
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Правоохранительные органы Приморского края привлекли к ответственности пенсонера, который накануне прокатил на капоте своего автомобиля сотрудника ЧОП, пытавшегося помешать ему похитить продукты питания из супермаркета. Произошедшее попало на видео и привлекло внимание полицейских.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что на проспекте Красного Знамени во Владивостоке на камеру мобильного телефона случайного очевидца попал мужчина, едущий на капоте. Экстремальная поездка началась от супермаркета на Гоголя, а закончилась в районе Инструментального завода. Причины у столь отчаянных действий водителя оказались весьма неожиданные: водителем Subaru оказался пенсионер, попытавшийся похитить из супермаркета сыр и кофе, а его «пассажиром» — охранник этого магазина.
Инспекторы ГИБДД УМВД России по Владивостоку установили личность водителя, нарушившего правила дорожного движения.«Мужчина привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (п.22.8 ПДД РФ — перевозка людей вне кабины автомобиля). Ему назначено наказание в виде административного штрафа», — сообщается на сайте регионального управления МВД России.
Полицейские отметили, что в 2017 году водитель уже привлекался к административной ответственности за другое нарушение правил дорожного движения — не связанное со столь экстремальными происшествиями.