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Posted 30 декабря 2017, 01:34

Published 30 декабря 2017, 01:34

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Пенсионер из Владивостока получил штраф за катание охранника на капоте

30 декабря 2017, 01:34
Сюжет
Полиция
Мужчину привлекли к ответственности после того, как видео с его участием набрало популярность в социальных сетях

Правоохранительные органы Приморского края привлекли к ответственности пенсонера, который накануне прокатил на капоте своего автомобиля сотрудника ЧОП, пытавшегося помешать ему похитить продукты питания из супермаркета. Произошедшее попало на видео и привлекло внимание полицейских.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что на проспекте Красного Знамени во Владивостоке на камеру мобильного телефона случайного очевидца попал мужчина, едущий на капоте. Экстремальная поездка началась от супермаркета на Гоголя, а закончилась в районе Инструментального завода. Причины у столь отчаянных действий водителя оказались весьма неожиданные: водителем Subaru оказался пенсионер, попытавшийся похитить из супермаркета сыр и кофе, а его «пассажиром» — охранник этого магазина.

Инспекторы ГИБДД УМВД России по Владивостоку установили личность водителя, нарушившего правила дорожного движения.«Мужчина привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (п.22.8 ПДД РФ — перевозка людей вне кабины автомобиля). Ему назначено наказание в виде административного штрафа», — сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Полицейские отметили, что в 2017 году водитель уже привлекался к административной ответственности за другое нарушение правил дорожного движения — не связанное со столь экстремальными происшествиями.

#Новости#Общество#Административный штраф#Полиция#Водитель
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