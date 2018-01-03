Хабаровский край побил собственный рекорд по розничной торговле

Всего в крае работает 7576 предприятий розничной торговли и 1659 — общественного питания. С каждым годом этот показатель повышается и становится больше среднекраевого норматива. За 11 месяцев 2017 года жителям края продали товары на 271,3 миллиарда рублей — на 2,1 % больше, чем в прошлом году. По экспертной оценке комитета, впервые в истории региона оборот розничной торговли составил 308 миллиардов рублей.