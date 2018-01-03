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Posted 3 января 2018, 11:03

Published 3 января 2018, 11:03

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Хабаровский край побил собственный рекорд по розничной торговле

3 января 2018, 11:03
Объёмы оборота подсчитали специалисты профильного комитета

В Хабаровском крае произвели подсчёт показателей оборота розничной торговли за 2017 год. Выяснилось, что его объём превысил исторический максимум в 300 миллиардов рублей.

Предварительные итоги работы за год подвели в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства региона. Специалисты отметили положительную динамику в сфере оборота розничной торговли и общественного питания. Это говорит о благоприятной экономической ситуации и здоровой конкуренции в субъекте.

Всего в крае работает 7576 предприятий розничной торговли и 1659 — общественного питания. С каждым годом этот показатель повышается и становится больше среднекраевого норматива. За 11 месяцев 2017 года жителям края продали товары на 271,3 миллиарда рублей — на 2,1 % больше, чем в прошлом году. По экспертной оценке комитета, впервые в истории региона оборот розничной торговли составил 308 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в рамках комплексного плана, рассчитанного до 2022 года, основное внимание хотят уделить формированию современной инфраструктуры розничной торговли, повышению инвестиционной активности, созданию благоприятных условий для улучшения конкурентной среды и повышению территориальной и ценовой доступности реализуемых товаров.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Продажи#Розничная торговля
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