Бой продолжается: победа над «Барысом» вернула «Амур» в зону плей-офф

Posted 9 января 2018, 13:36
Published 9 января 2018, 13:36
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Дальневосточники, как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», провели в «Платинум Арене» сложнейший матч, хотя и сумели прочно перехватить инициативу уже в его середине. При этом на первых минутах встречи «Амур» и «Барыс» занимались исключительно разведывательной деятельностью, почти не угрожая воротам друг друга. Обе команды перед тем, как выйти на поединок в Хабаровске, долгое время не могли порадовать своих болельщиков победами, поэтому и для «тигров», и для «барсов» игра в дальневосточной столице значила слишком много, чтобы допускать ошибки в самом начале.
Уже на пятой минуте встречи стало понятно, что она будет нервной: Вячеслав Ушенин и Роман Савченко сошлись в битве, на которую арбитры долгое время взирали со сдержанным интересом. После того, как стало ясно, что победителя определить не получится, обоих хоккеистов отправили на скамейку штрафников, а хабаровчане начали гораздо смелее действовать на половине поля соперника. И несмотря на то, что голов в этом периоде трибуны так и не увидели, у болельщиков «Амура» появилась надежда, что «тигры» после перерыва начнут попадать по шайбе в нужный момент и отдавать пасы «своим» хоккеистам.
Хозяева могли забивать сразу после свистка, но Сергей Кудрявцев уверенно отразил серию бросков. До середины периода «тигры» создали несколько голевых моментов, которые только чудом не обратились в голы. Они при такой игре, впрочем, были неминуемы: и первая шайба оказалась в воротах «Барыса» на 32-й минуте: Томаш Зогорна бросил, а Ян Коларж добил — 1:0. Остаток периода соперники доигрывали в отчаянных атаках, но вратари были в порядке, а полевые игроки начали понемногу уставать.
Усталость в итоге сыграла одну из главных ролей в этой встрече: «Барыс» бросивший в бой основные силы в первом периоде в расчёте на быстрый гол, в третьем оказался под мощным прессингом хозяев. Шанс отыграться, впрочем, «тигры» им дали: Богдан Потехин заработал удаление, а Кевин Даллмэн броском от синей линии оставил Юху Метсолу не у дел — 1:1. Но не успели трибуны как следует огорчиться, как «Амур» снова вышел вперёд: великолепный бросок получился у Александра Горшкова. Гости попытались оспорить этот гол, настаивая на положении «вне игры», но арбитры после долгого просмотра повторов, вынесли решение в пользу дальневосточной команды — 2:1.
Прошло чуть более минуты, и настала очередь хозяев «палить» от синей линии. Георгий Бердюков решился на это, увидев, что Кудрявцев выкатился из ворот, оставив их пустыми — и попал. До финальной сирены оставался почти целый период, и «Барыс» пошёл ва-банк. Сначала это выражалось в активных атаках, которые не завершились голами только благодаря ловкости Метсолы и самоотверженности других «тигров». Потом в ход пошли провокации и грубые нарушения, за которыми последовали удаления, окончательно лишившие астанинскую команду шансов хотя бы сократить отставание в счёте. В концовке «тигры» упустили ещё несколько отличных моментов, но болельщиков это уже не особенно волновало. Благотворительный «мишкопад» в «Платинум Арене» они устроили в самом прекрасном расположении духа.
«Амур», победив со счётом 3:1, отправляется в продолжительную выездную серию, и в матчах с разными по классу и положению в турнирной таблице командами «тиграм» необходимо набирать как можно больше очков. Если хоккеисты сумеют выполнить задачу, болельщики увидят своими глазами в этом сезоне больше, чем один-единственный матч с «Адмиралом» на льду «Платинум Арены».