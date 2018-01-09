Бой продолжается: победа над «Барысом» вернула «Амур» в зону плей-офф

Прошло чуть более минуты, и настала очередь хозяев «палить» от синей линии. Георгий Бердюков решился на это, увидев, что Кудрявцев выкатился из ворот, оставив их пустыми — и попал. До финальной сирены оставался почти целый период, и «Барыс» пошёл ва-банк. Сначала это выражалось в активных атаках, которые не завершились голами только благодаря ловкости Метсолы и самоотверженности других «тигров». Потом в ход пошли провокации и грубые нарушения, за которыми последовали удаления, окончательно лишившие астанинскую команду шансов хотя бы сократить отставание в счёте. В концовке «тигры» упустили ещё несколько отличных моментов, но болельщиков это уже не особенно волновало. Благотворительный «мишкопад» в «Платинум Арене» они устроили в самом прекрасном расположении духа.