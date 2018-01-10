Китайские инвесторы модернизируют «Амурметалл» в Хабаровском крае

Между тем, у Китая есть свои причины для заинтересованности в производстве на Дальнем Востоке. Как сообщает «Независимая газета», в Поднебесной вступают в силу зимние экологические ограничения на промышленное производство. В первую очередь они затронут железорудное сырье, сталь, алюминий, цемент и другие виды промпродукции в крупных городах востока и северо-востока страны. Так правительство КНР пытается снизить уровень загрязнения атмосферы время отопительного сезона.