Китайские инвесторы модернизируют «Амурметалл» в Хабаровском крае

Posted 10 января 2018, 00:11
Published 10 января 2018, 00:11
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Для этого будут использовать уже имеющиеся мощности предприятия. Также инвесторы намерены модернизировать завод и увеличить объёмы производства.
«В планах консорциума в десятилетней перспективе — выйти на производство 30 миллионов тонн металлопродукции в год, обеспечить работу производственно-сбытовой цепочки, которая включит в себя добычу сырья, непрерывное плавильное производство, производство конечной продукции из стали и сбыт за рубежом», — рассказал президент компании «Дэбан Гуандун Интернешнл» Яо Сяодун.
Проект реализуют, чтобы создавать продукцию высокого передела и реализовывать её на внутреннем рынке России, в страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, для России основная выгода от реализации проекта заключается в налоговых поступлениях и создании рабочих мест в регионе. По оценкам Яо Сяодуна, проект принесёт региону от 50 тысяч до 80 тысяч новых рабочих мест.
«В настоящее время завод "Амурметалл" работает в половину от своих мощностей. Завод имеет две производственные линии, каждая из которых способна производить до одного миллиона тонн металлопродукции в год. Завод располагает всей необходимой инфраструктурой, позволяющей смело говорить о дальнейшем потенциале развития этой площадки», — отметил председатель совета директоров группы компаний «Торэкс» Павел Бальский.
Между тем, у Китая есть свои причины для заинтересованности в производстве на Дальнем Востоке. Как сообщает «Независимая газета», в Поднебесной вступают в силу зимние экологические ограничения на промышленное производство. В первую очередь они затронут железорудное сырье, сталь, алюминий, цемент и другие виды промпродукции в крупных городах востока и северо-востока страны. Так правительство КНР пытается снизить уровень загрязнения атмосферы время отопительного сезона.
Чтобы сократить загазованность и побороть смог в течение всего зимнего сезона в 28 китайских городах заводы должны сократить выплавку стали на 50 %. Это приведёт к недопроизводству 45,7 миллионов тонн металла.