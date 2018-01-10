Синоптики рассказали об отрицательной аномалии в Приморье

Также приморские синоптики подвели итоги прошедшего декабря – по данным специалистов он выдался аномально холодным. Экстремально холодной оказалась первая декада месяца — отрицательная аномалия температуры воздуха достигла 4–8,5 градусов. За последние 30 лет в Приморье в декабре аналогичные аномалии не отмечались. Вторая декада также была холодной — ниже обычного на 2–4 градуса. Лишь в последней декаде месяца потеплело — температура стала выше нормы на 1–3,5 градуса.