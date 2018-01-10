Во Владивостоке восстанавливают переход, разрушенный в резонансном ДТП

«Виновнику аварии будет предъявлена только сумма на проведение работ по восстановлению конструкций, повреждённых в результате ДТП. Работы по укреплению и текущему ремонту конструкций, которые мы выполним дополнительно, в сумму ущерба включены не будут», - подчеркнул вице-мэр Леонид Вильчинский.