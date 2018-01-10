Во Владивостоке восстанавливают переход, разрушенный в резонансном ДТП

Posted 10 января 2018, 09:02
Published 10 января 2018, 09:02
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
На проспекте 100-летия Владивостока в районе Некрасовского путепровода началось восстановление лестничного схода надземного пешеходного перехода, который был разрушен в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили сегодня в пресс-службе администрации Владивостока.
После ДТП, которое произошло утром 24 декабря 2017 года, власти города привлекли экспертную организацию, которая провела обследование конструкций перехода на возможность его дальнейшей эксплуатации, определила объемы необходимых работ и предварительную стоимость восстановления лестничного схода.
В настоящее время на объекте выставлено ограждение, ведутся земляные работы и демонтаж разрушенной опоры. Подрядной организации «ВекторСтрой» предстоит восстановить бетонную опору, консоли, на которые опираются лестничные марши, монолитные ступени и пешеходное ограждение.
Деньги на восстановление лестничного схода выделены из городского бюджета. Однако после определения окончательной цены ремонта сумма частично будет взыскана с виновника ДТП.
«Виновнику аварии будет предъявлена только сумма на проведение работ по восстановлению конструкций, повреждённых в результате ДТП. Работы по укреплению и текущему ремонту конструкций, которые мы выполним дополнительно, в сумму ущерба включены не будут», - подчеркнул вице-мэр Леонид Вильчинский.
Завершить комплекс работ планируется к концу февраля 2018 года.