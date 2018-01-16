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Posted 16 января 2018, 00:34

Published 16 января 2018, 00:34

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Во Владивостоке пропал аквалангист

16 января 2018, 00:34
Сюжет
Происшествие
Мужчина погрузился в воду в районе мыса Абросимова

В Приморье два дня не могут найти исчезнувшего аквалангиста. Мужчина потерялся в районе мыса Абросимова, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, сообщение об инциденте поступило в центр управления в кризисных ситуациях ещё в воскресенье, 14 января, в 11:10. Сотрудники полиции обратились с просьбой оказать помощь в проведении поиска мужчины. Он погрузился с аквалангом у мыса Абросимова пролива Босфор Восточный (в районе бухты Диомид) и в назначенное время не поднялся на поверхность.

В понедельник, 15 января, группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда направилась на поиски человека. Водолазы провели пять спусков и обследовали 400 квадратных метров подводной акватории. Однако никаких результатов проведённые мероприятия пока не дали.

Сегодня, 16 января, специалисты ведомства продолжат свою работу.

Такие инциденты – не редкость для Приморья. Чаще всего, конечно, подобное случается в тёплое время года, однако бывают исключения и зимой. Подобный случай, например, случился в конце декабря в районе мыса Шелеха.

#Новости#Происшествие
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