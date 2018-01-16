Во Владивостоке пропал аквалангист

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, сообщение об инциденте поступило в центр управления в кризисных ситуациях ещё в воскресенье, 14 января, в 11:10. Сотрудники полиции обратились с просьбой оказать помощь в проведении поиска мужчины. Он погрузился с аквалангом у мыса Абросимова пролива Босфор Восточный (в районе бухты Диомид) и в назначенное время не поднялся на поверхность.