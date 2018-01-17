Дошкольные учреждения Хабаровского района примут детей военных

Posted 17 января 2018, 00:07
Published 17 января 2018, 00:07
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как сообщила консультант по взаимодействию со СМИ районной администрации Дина Воронкова, районные власти уже провели рабочие встречи с руководителями детских садов в сёлах Таёжное и Князе-Волконское. Денис Удод вместе с командирами воинских частей осмотрел учреждения и выяснил перспективы выделения мест для детей военнослужащих.
«Такая возможность есть. Требуется только поставить дополнительные кровати, и мы возьмём еще тридцать детей», — рассказала заведующая детсадом «Мечта» Ирина Вершинина.
Глава района поручил управлению образования выделить средства на покупку кроватей в кратчайшие сроки.
«Администрация района долгие годы сотрудничает с воинскими частями, расположенными на территории сельских поселений. И если сегодня для военнослужащих назрел вопрос обеспеченности местами в детских садах, то нам необходимо совместно решить его как можно скорее», — подчеркнул Денис Удод.
Отмечается, что во время рабочей поездки глава района посетил общеобразовательные школы сёл Таёжное, Князе-Волконское и Благодатное и обсудил с директорами текущее положение дел и потребности учреждений.