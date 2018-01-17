Дошкольные учреждения Хабаровского района примут детей военных

«Администрация района долгие годы сотрудничает с воинскими частями, расположенными на территории сельских поселений. И если сегодня для военнослужащих назрел вопрос обеспеченности местами в детских садах, то нам необходимо совместно решить его как можно скорее», — подчеркнул Денис Удод.