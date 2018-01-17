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Posted 17 января 2018, 00:07

Published 17 января 2018, 00:07

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Дошкольные учреждения Хабаровского района примут детей военных

17 января 2018, 00:07
Сюжет
Военные
Власти Хабаровского муниципального района обеспечат детей военнослужащих местами в дошкольных учреждениях. Такую задачу поставил перед главой муниципалитета Денисом Удодом губернатор края Вячеслав Шпорт.

Как сообщила консультант по взаимодействию со СМИ районной администрации Дина Воронкова, районные власти уже провели рабочие встречи с руководителями детских садов в сёлах Таёжное и Князе-Волконское. Денис Удод вместе с командирами воинских частей осмотрел учреждения и выяснил перспективы выделения мест для детей военнослужащих.

«Такая возможность есть. Требуется только поставить дополнительные кровати, и мы возьмём еще тридцать детей», — рассказала заведующая детсадом «Мечта» Ирина Вершинина.

Глава района поручил управлению образования выделить средства на покупку кроватей в кратчайшие сроки.

«Администрация района долгие годы сотрудничает с воинскими частями, расположенными на территории сельских поселений. И если сегодня для военнослужащих назрел вопрос обеспеченности местами в детских садах, то нам необходимо совместно решить его как можно скорее», — подчеркнул Денис Удод.

Отмечается, что во время рабочей поездки глава района посетил общеобразовательные школы сёл Таёжное, Князе-Волконское и Благодатное и обсудил с директорами текущее положение дел и потребности учреждений.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровский район#Детские сады#Военные
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