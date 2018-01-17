«Умные» счётчики избавят хабаровчан от снятия показаний

Posted 17 января 2018, 06:24
Published 17 января 2018, 06:24
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Замена счётчика и остальные работы обойдутся одному жилому дому в среднем в 600 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, оплатить услугу жильцы смогут в рассрочку, а краевой фонд капитального ремонта возьмёт деньги из накоплений, собранных на капремонт других многоэтажек.
«Сегодня у нас уже есть пять заявок на осуществление данного вида капитального ремонта. Закон ещё не принят, но жители посёлка имени Горького уже готовы применить его на практике. В пяти наших высотках собственники полностью готовы к капитальному ремонту электропроводки и установке счётчиков последнего поколения: мы уже составили все сметы, направили их региональному оператору. Начать решили именно с многоэтажек, так как мероприятия по замене электрооборудования в таких домах чрезвычайно затратные», — рассказал директор управляющей компании «ДВСРК — Горький» Алексей Болванович.
Позитивный опыт эксплуатации таких устройств у управляющей компании уже есть: уже почти год российскими приборами «Фобос-1» оснащён пятиэтажный жилой дом 1б по улице Гагарина. Жильцы довольны: начисления по ОДН снизились более чем в 2,5 раза, к тому же граждане уже успели забыть о том, что значит снимать показания по потреблению электроэнергии вручную — счётчик сам передаёт их на базовую станцию.
Показания передают индивидуальные приборы и общедомовые. В режиме онлайн можно отследить информацию по потребляемой электроэнергии в каждой квартире с точностью до одного часа. Чтобы снять показания, достаточно нажать клавишу на компьютере базовой станции, с неё вся информация уходит напрямую в ресурсоснабжающую организацию.