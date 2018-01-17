vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января 2018, 06:24

Published 17 января 2018, 06:24

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

«Умные» счётчики избавят хабаровчан от снятия показаний

17 января 2018, 06:24
В феврале жители дальневосточной столицы смогут устанавливать в своих домах и квартирах «умные» приборы учёта. При замене счётчиков специалисты обновят электропроводку, щитки и вводные устройства в подъездах и подвалах, а также установят энергоэффективные светильники, реагирующие на шум и движение.

Замена счётчика и остальные работы обойдутся одному жилому дому в среднем в 600 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, оплатить услугу жильцы смогут в рассрочку, а краевой фонд капитального ремонта возьмёт деньги из накоплений, собранных на капремонт других многоэтажек.

«Сегодня у нас уже есть пять заявок на осуществление данного вида капитального ремонта. Закон ещё не принят, но жители посёлка имени Горького уже готовы применить его на практике. В пяти наших высотках собственники полностью готовы к капитальному ремонту электропроводки и установке счётчиков последнего поколения: мы уже составили все сметы, направили их региональному оператору. Начать решили именно с многоэтажек, так как мероприятия по замене электрооборудования в таких домах чрезвычайно затратные», — рассказал директор управляющей компании «ДВСРК — Горький» Алексей Болванович.

Позитивный опыт эксплуатации таких устройств у управляющей компании уже есть: уже почти год российскими приборами «Фобос-1» оснащён пятиэтажный жилой дом 1б по улице Гагарина. Жильцы довольны: начисления по ОДН снизились более чем в 2,5 раза, к тому же граждане уже успели забыть о том, что значит снимать показания по потреблению электроэнергии вручную — счётчик сам передаёт их на базовую станцию.

Показания передают индивидуальные приборы и общедомовые. В режиме онлайн можно отследить информацию по потребляемой электроэнергии в каждой квартире с точностью до одного часа. Чтобы снять показания, достаточно нажать клавишу на компьютере базовой станции, с неё вся информация уходит напрямую в ресурсоснабжающую организацию.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Счётчик#Приборы учёта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика