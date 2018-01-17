«Умные» счётчики избавят хабаровчан от снятия показаний

«Сегодня у нас уже есть пять заявок на осуществление данного вида капитального ремонта. Закон ещё не принят, но жители посёлка имени Горького уже готовы применить его на практике. В пяти наших высотках собственники полностью готовы к капитальному ремонту электропроводки и установке счётчиков последнего поколения: мы уже составили все сметы, направили их региональному оператору. Начать решили именно с многоэтажек, так как мероприятия по замене электрооборудования в таких домах чрезвычайно затратные», — рассказал директор управляющей компании «ДВСРК — Горький» Алексей Болванович.